Ворскла находится в психологической заднице, – Чеснаков

Защитник Ворсклы Владимир Чеснаков эмоционально прокомментировал последние результаты полтавской команды.

"Команда находится в психологической заднице. После таких игр хочется закончить с футболом. И все.

Красивый гол Русина в видеообзоре Заря – Ворскла – 4:0

Когда Ворскла занимает такую позицию – это стыд, позор и просто "капец", – рассказал Чеснаков в комментарии программы ПроФутбол.

Напомним, Ворскла разгромно проиграла Заре (0:4) и довела свою серию без побед до 7 матчей.

Заря разгромила Ворсклу и поднялась на третье место в УПЛ