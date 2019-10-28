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Ворскла находится в психологической заднице, – Чеснаков

11:54 92 Читати українською
Ворскла находится в психологической заднице, – Чеснаков
Владимир Чеснаков / desporter.com.ua

Защитник Ворсклы Владимир Чеснаков эмоционально прокомментировал последние результаты полтавской команды.

16’ Назарий Русин
45+2’ Владлен Юрченко
61’ Владислав Кабаев
77’ Богдан Леднев
 
Владимир Баенко 56’
16’ Назарий Русин
45+2’ Владлен Юрченко
56’ Владимир Баенко
61’ Владислав Кабаев
77’ Богдан Леднев

"Команда находится в психологической заднице. После таких игр хочется закончить с футболом. И все.

Красивый гол Русина в видеообзоре Заря – Ворскла – 4:0

Когда Ворскла занимает такую позицию – это стыд, позор и просто "капец", – рассказал Чеснаков в комментарии программы ПроФутбол.

Напомним, Ворскла разгромно проиграла Заре (0:4) и довела свою серию без побед до 7 матчей.

Заря разгромила Ворсклу и поднялась на третье место в УПЛ

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Ворскла Ворскла Заря - Ворскла Владимир Чеснаков Владимир Чеснаков
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