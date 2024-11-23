В субботу, 23 ноября, субботний уикенд открывал матч 14-го тура между Ворсклой и ЛНЗ (2:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

ЛНЗ на фоне слухов об увольнении Андреса Карраско с поста главного тренера черкасской команды приехал в гости к Ворскле. Полтавчане лишь в последнем туре сумели одержать первую победу под руководством Юрия Максимова и стремились развить успех перед собственными болельщиками.

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Уже на старте встречи Крупский бил по воротам ЛНЗ – Кучеренко отбил на угловой. Гости огрызнулись опасным моментом на 8-й минуте: Момо выходил один на один, Исенко выбежал далеко из ворот и успел заблокировать удар соперника. Мяч вылетел в поле на ногу Яшари и тот целил в пустые ворота – сфера пролетела мимо стойки.

Мокрое поле, буквально залитое водой из-за обильных дождей, не позволяло футболистам демонстрировать свою технику. На 19-й минуте Халайла не справился с передачей на ход от Яшари и упустил перспективный момент.

В середине тайма Мякушко получил длинный пас из центра поля за спины защитников и мог выходить на свидание с Кучеренко, однако тот выбежал далеко из ворот и заблокировал удар, нарушив правила. Вскоре Сергей все-таки сумел забить: получив диагональ на левый фланг он сместился ближе к центру, обыграл двух защитников, и точно пробил в правый угол – 1:0. К сожалению, Мякушко несмотря на гол не смог продолжить игру и попросил замену. В конце тайма Крупский прервал еще одну острую передачу Яшари, а с ответным ударом Кане справился Кучеренко.

Сразу после перерыва Кане ворвался в штрафную ЛНЗ, но из-за большого количества защитников ни пробить, ни отдать пас партнерам не сумел. На 52-й минуте Ворскла убежала в контратаку, Ндукве пробивал – Кучеренко отбил, Иеде добивал, но защитник бросился под мяч и заблокировал. В конце концов количество переросло в качество и Иеде все-таки удвоил преимущество полтавчан: Кане забросил за спины игроков ЛНЗ, Самсон догнал сферу и с острого угла пробил мимо голкипера.

Черкасчане пытались атаковать, но делали это очень слабо. Зато полтавчане на кураже неслись вперед при первой же возможности и на 65-й минуте заработали опасный штрафной. Бацула сумел перебросить стойку, но вместе с ней перебросил мяч и через ворота.

На 70-й минуте Салиху получил вторую желтую карточку и оставил ЛНЗ в меньшинстве (команды едва не устроили на поле настоящее побоище). В конце встречи три футболиста гостей не смогли замкнуть классный прострел Эйнела, в конце концов Пасич на подборе пробил мимо ворот.

Победа позволила Ворскле набрать 16 очков и подняться на восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ. ЛНЗ с 18-ю пунктами остался седьмым.

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