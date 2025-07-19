После неудачного просмотра в одесском Черноморце в июне, Никита Татарков отправился в Полтаву, сообщает Sport.ua. Там он оказался вместе с другим игроком – Владиславом Хамелюком, который также проходил смотрины в Черноморце, и с которым ранее они выступали в одесской команде.

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Татарков, которому сейчас 30 лет, уже имел короткий опыт выступлений за Ворсклу – в сезоне 2020/21 он провел за команду один официальный матч.

Стоит отметить, что и Татарков, и Хамелюк хорошо знакомы с главным тренером Ворсклы Александром Бабичем, под руководством которого оба выступали в Черноморце.

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