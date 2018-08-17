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Ворскла может получить трансферный бан, если не рассчитается с двумя футболистами

09:59 26 Читати українською
Ворскла может получить трансферный бан, если не рассчитается с двумя футболистами
ФК Ворскла / Соцсети

Полтавская Ворскла рискует получить запрет на трансферы, если не рассчитается с долгами.

Об этом сообщил секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко.

Ворсклы есть время до 31 августа рассчитаться с двумя футболистами. Если до указанной даты они этого не сделают, тогда к полтавскому клубу будет применен трансферный бан. Фамилии этих игроков: Баранник и Будник", – цитирует Грищенко Footboom.

Шуст: Долги накопились очень большие, но работаем максимально и в таких условиях

К слову, ранее сообщалось, что футболисты Ворскла не получают зарплату в течение 8 месяцев.

Теги
КДК ФФУ Игорь Грищенко Ворскла Ворскла
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