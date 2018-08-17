Ворскла может получить трансферный бан, если не рассчитается с двумя футболистами

Полтавская Ворскла рискует получить запрет на трансферы, если не рассчитается с долгами.

Об этом сообщил секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко.

"У Ворсклы есть время до 31 августа рассчитаться с двумя футболистами. Если до указанной даты они этого не сделают, тогда к полтавскому клубу будет применен трансферный бан. Фамилии этих игроков: Баранник и Будник", – цитирует Грищенко Footboom.

Шуст: Долги накопились очень большие, но работаем максимально и в таких условиях

К слову, ранее сообщалось, что футболисты Ворскла не получают зарплату в течение 8 месяцев.