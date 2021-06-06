Бывший защитник одесского Черноморца Леонарду Велосо может стать помощником главного тренера Ворсклы Юрия Максимова, сообщает Telegram-канал "Бей-беги".

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Кроме того, рассматривается и другой вариант – вхождение бразильца в тренерский штаб Ворсклы U-19.

Напомним, Велосо в сезоне 2012/13 защищал цвета Черноморца, проведя за одесскую команду 7 матчей, в которых забил 1 гол. Профессиональную карьеру футболиста бразилец завершил в 2017 году на родине.

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