Ворскла может получить бразильского тренера
6 июня 11:15 - Читати українською
Тренерский штаб полтавской команды готовится пополниться бразильским специалистом.
Бывший защитник одесского Черноморца Леонарду Велосо может стать помощником главного тренера Ворсклы Юрия Максимова, сообщает Telegram-канал "Бей-беги".
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Кроме того, рассматривается и другой вариант – вхождение бразильца в тренерский штаб Ворсклы U-19.
Напомним, Велосо в сезоне 2012/13 защищал цвета Черноморца, проведя за одесскую команду 7 матчей, в которых забил 1 гол. Профессиональную карьеру футболиста бразилец завершил в 2017 году на родине.
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