Ворскла намерена подписать полузащитника Даниила Скляренко, сообщает Sport Arena.

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Футболист начал свою карьеру в Шахтере, где с 2018 по 2022 год выступал за юношеские команды от U-14 до U-17. После этого он продолжил развитие в командах U-19 чешской Карвины и португальской Алверки.

19-летний полузащитник еще не выходил на поле во взрослом футболе. Последние четыре с половиной месяца Даниил находится в статусе свободного агента.

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