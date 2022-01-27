Ворскла может подписать экс-форварда Тоттенхэма
09:22 - Читати українською
Полтавский клуб продолжает искать усиление перед стартом второй части сезона.
Английский форвард Родел Ричардс может продолжить карьеру в Ворскле, сообщает Telegram-канал "Бей-беги".
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21-летний футболист находится на просмотре в полтавском клубе.
К слову, Ричардс – воспитанник Тоттенхэма. Выступал за молодежный состав лондонцев на позиции центрального нападающего. Пока Родель находится в статусе свободного агента.
Напомним, Ворскла проводит подготовку ко второй части сезона в Турции.
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