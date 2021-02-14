Полтавская Ворскла может пополниться еще одним новобранцем-легионером. "Зелено-белые" начали переговоры с форвардом сборной Туниса Аделем Беттаебом, сообщает Telegram-канал "Бей-беги".

Капитан Ингульца вылетел до конца сезона из-за травмы

Интересно, что ранее 24-летний нападающий находился на просмотре в Ингульце и все шло к подписанию контракта. Однако, в какой-то момент диалог с клубом из Петрово зашел в тупик. Тут на горизонте и появилась Ворскла, которая пригласила нападающего к себе на просмотр.

Напомним, Беттаеб – выпускник французского Анже. Имеет опыт выступлений за бельгийский Ла-Лувьер и люксембургский Дюделанж. В текущем сезоне провел 5 матчей в футболке Дюделанжа, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 125 тысяч евро.

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