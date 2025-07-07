Среди игроков, выступавших за клуб в прошлом сезоне, останутся лишь четверо футболистов, сообщает Sport.ua. Речь идет о Сергее Мякушко, Иване Нестеренко, Андрее Бацуле и Артеме Челядине. Все остальные покинут команду.

"Мне дали гарантии, что с финансированием все в порядке": Любенович озвучил причины своего согласия возглавить Ворсклу

В Полтаву не планируют возвращаться легионеры, которые ждут возвращения долгов по зарплате. Новый наставник Ворсклы Желько Любенович ищет потенциальных новичков команды. Сейчас на просмотре в Ворскле находятся экс-игрок Миная Тарас Дмитрук, Юрий Тлумак из Руха, Даниил Колесник из Колоса-2 и босниец Владимир Арсич из Черноморца.

Напомним, в прошлом сезоне Ворскла уступила Кудривке в переходных матчах и впервые в истории вылетела из УПЛ.

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