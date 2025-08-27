Ворскла разбила грузинский Ланчхути (5:0) в матче 2-го квалификационного раунда женской Лиги чемпионов. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Женская Лига чемпионов 2025/26, 2-й квалификационный раунд

Ворскла – Ланчхути – 5:0

Голы: Калинина, 28, 52, 86, Радионова, 55, Кравчук, 71

Женская команда Ворсклы встретилась с грузинским Ланчхути за право выйти в следующий, решающий раунд квалификации. Интересно, что 3 года назад полтавчанки разбили соперниц со счетом 5:0. В этой встрече счет открыть удалось на 28-й минуте: Калинина в прыжке замкнула прострел, направив мяч под дальнюю штангу – 1:0!

Ворскла – Ланчхути: стартовые составы и бесплатная трансляция матча квалификации женской Лиги чемпионов

До перерыва голов больше не было, хотя игра проходила при тотальном преимуществе Ворсклы. Украинки на старте второй половины оформили разгромное преимущество. Калинина получила навесную передачу с фланга, обыграла защитницу в штрафной и пробила в ближний угол с близкого расстояния – 2:0! За 3 минуты счет стал разгромным: Кравчук убежала по левому флангу и прострелила, а Радионова легко забила.

До конца игры Ворскла забила еще дважды. Теперь Калинина выступила в роли ассистентки, отдав голевую передачу на Кравчук. А в конце игры Яна оформила хет-трик, забив с близкого расстояния после передачи Котяш. Таким образом, в следующем раунде украинок будет ждать победитель пары Гинтра (Литва) – Фарул Константа (Румыния).

"Колгоспний рівень": Заховайло – про Динамо, Шахтар та Полісся, хлопчиків із комп’ютерами і бездонне дно