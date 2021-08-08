"Зелено-белые" запланировали выделение билетов вакцинированным на домашний матч команды, сообщает официальный сайт клуба.

Ворскла – Львов: анонс матча УПЛ

Ворскла готова отдать 1000 пропусков на свой поединок первым 200-м посетителям местных центров вакцинации. Акция запланирована на вторник, 10 августа. Вакцинироваться и получить билеты на матч команды Юрия Максимова полтавчане могут в пяти точках областного центра.

К слову, в сезоне 2021/22 Премьер-лиги Ворскла еще не проигрывала. Полтавчане сыграли вничью со СК Днепр-1 и победили Рух, но вылетели из Лиги конференций после поединка с финским КуПС.

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