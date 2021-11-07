Игроки Ворсклы вместе с тренерским штабом ярко отпраздновали сенсационную победу над Динамо прямо в раздевалке НСК Олимпийский. Фотографию обнародовала пресс-служба клуба в Instagram.

Динамо – Ворскла – 1:2 – видео голов и обзор матча

Интересно, что полтавчане нанесли "бело-синим" первое поражение в УПЛ почти за год – до этого Динамо проигрывало Шахтеру 8 ноября 2020 года (0:3).

Напомним, Ворскла сенсационно победила Динамо (2:1) и нанесла киевлянам первое поражение в чемпионате Украины в текущем сезоне. "Бело-синие" с 35 очками остались первыми, а полтавчане набрали 28 пунктов и закрепились на третьем месте.

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