Начало сезона складывается для Ворсклы очень тяжело как на поле, так и за его пределами.

У полтавского клуба собралось уже 3 месяца задолженности по зарплате, утверждает Sport.ua.

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Виктор Скрипник не может исправить провальные результаты, резко общается с прессой, но о его увольнении пока речь не идет. Большая компенсация за разрыв контракта лишь добавит финансовых проблем Ворскле. К ближайшему матчу (Верес 19 августа) команду будет точно готовить нынешний наставник.

Игроки тоже не спешат устраивать бунты. В полтавском клубе раньше бывали даже большие задолженности, однако в конце концов их закрывали.

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