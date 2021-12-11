Полтавчане к последнему поединку в 2021 году подходили с двумя серьезными кадровыми потерями : основные кипер Дмитрий Ризнык и форвард Руслан Степанюк получили повреждения разного характера. Еще хуже ситуация стала на старте матча против Львова. Игорь Пердута травмировался, поэтому Юрий Максимов был вынужден выпускать вместо него Евгения Павлюка.

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В целом начало встречи было типичным для большинства матчей УПЛ: разведка, мало моментов и немного брака. В первые 25 минут львовяне преобладали и создали лучший момент: Якимец пробивал головой, выиграв борьбу у Чеснакова, но ударил прямо в кипера. Ворскла оправилась ближе к перерыву.

Одна из атак полтавчан завершилась подачей в штрафную, мяч отскочил к Тиллю, который стоял перед штрафним и пробил. Ильющенков в великолепном прыжке перевел сферу на угловой. Навес с него завершился очень опасно – мяч после удара Рангеля головой пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной.

На 36-й минуте произошел жуткий эпизод – Павлюк влетел в ногу Зозули. Крик игрока "сине-золотых" был слышен за пределы Арены Львов. Нарушение правил тянуло на прямую красную, но Ярослав Козык, главный арбитр, пощадил Евгения. Максимову, похоже, это очень не понравилось, и он сделал обратную замену: на поле появился Коджови вместо Павлюка. Львов должен был выходить вперед на 44-й после удара вплотную от Зозули, но Ткаченко доказал, что может достойно заменить Ризныка. Уже в компенсированное время забила Ворскла, но гол Рангеля не засчитали из-за крохотного офсайда.

Во втором тайме ситуация не изменилась – команды пытались остро отвечать друг другу. Брикнер пробил из зоны пенальти, но Ворсклу спасла стойка. Через несколько минут уже Кушниренко наносил аналогичный удар, но круглый полетел далеко от ворот. А в следующей атаке удача улыбнулась команде Максимова. Это Коджови не без помощи рикошета забил первый мяч в профессиональном футболе.

Преимущество в счете у ворсклян было непродолжительным. Уже через 9 минут Ременяк, только вышедший на футбольное поле, получил пас из глубины от Якимца, убрал на замахе Чеснакова и пробил в ближний угол. Здесь Ткаченко спасти уже не смог. "Сине-золотые" претендовали на пенальти за игру рукой Якубу в своей штрафной, но рефери не усмотрел нарушения. В конце еще и повезло Ворскле: кипер после паса защитника назад не попал по мячу, он влетел в стойку, коснулся спины Ткаченко и снова задел каркас ворот. До последнего команды пытались забить, но финальный свисток зафиксировал действительно огненную ничью.

Ворскла в 750-м матче в УПЛ набрала одно очко. С 33 пунктами она будет зимовать под Зарей на 5 строчке турнирной таблицы. Львов остался на 12 месте, набрав 17 зачетных баллов.