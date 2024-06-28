Шкриэль близок к переходу в Ворсклу, сообщает Radiorozaje.me. Отмечается, что стороны планируют подписать контракт на 2 года с опцией продления еще на год.

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26-летний вингер может сыграть на обоих флангах атаки, а в прошлом сезоне признавался лучшим игроком чемпионата. Кроме этого, Шкриэль в марте дебютировал за сборную Черногории.

К слову, в прошлом сезоне Демир провел 37 матчей за Монрар Бар, в которых отметился 5 голами и 9 ассистами (8 – в чемпионате). Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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