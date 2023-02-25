Ворскла внесла полузащитника Ибрахима Кане в заявку на второй круг чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.

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22-летний футболист заявлен под 50-м номером, под которым играл за полтавский клуб и ранее.

Напомним, Кане выступает за Ворсклу с сентября 2018 года. С апреля прошлого года на правах аренды играл за китайский Циндао Хайню (забил 5 голов и отдал 8 ассистов в 23 матчах). Контракт Ибрахима с "зелено-белыми" рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

К слову, подопечные Виктора Скрипника первую часть сезона УПЛ завершили на 7-й строчке турнирной таблицы, набрав 18 очков.

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