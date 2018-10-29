Динамо минимально обыграло Ворсклу – победная серия киевлян в чемпионате длится 5 матчей

Ворскла принимала Динамо в рамках 12 тура украинской Премьер-лиги. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Перед международной паузой Динамо выдало 4-матчевую победную серию и приблизилось в турнирной таблице к Шахтеру. Ворскла ушла на перерыв с испорченным настроением – удачный период завершился сенсационным поражением абсолютному аутсайдеру первенства Арсеналу-Киев.

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Динамо с первых минут прогнозируемо взяло мяч под свой контроль и до конца тайма владело инициативой. Первый опасный момент у ворот Шуста возник у Цыганкова – после паса Супряги удар Виктора немного разминулся с дальней штангой. Эта связка впоследствии все же организовала гол. На 40 минуте 18-летний форвард вошел с мячом в чужую штрафную площадь и прострелил вдоль ворот – Цыганков удачно набежал под передачу и открыл счет в матче.

В целом до перерыва Динамо создало больше моментов. Сначала Миколенко головой едва не подправил мяч в ворота, затем Гармаш издалека разрядил пушку, а непосредственно перед свистком на отдых Кадар после подачи углового с перспективной позиции пробил над перекладиной. Ворскла на это все ответила несколькими выпадами на чужую половину поля, из которых удалось выжать только один удар по воротам Бойко – Кулач завершил атаку неточным выстрелом.

Второй тайм начался очень интенсивно – обе команды атаковали, игра пошла на встречных курсах. Ворскла не уступала сопернику, строила позиционные наступления и создавала голевые моменты. Пердута вывел на удар Кулача – новоиспеченный игрок сборной Украины не переиграл голкипера. Коломоец классно ушел офсайда и оказался с мячом без опеки перед воротами Бойко, но не сумел укротить "круглого".

Полтавчане продолжали пытаться идти вперед, однако Динамо, отдав сопернику владение мячом, не позволяло подходить к собственным владениям. Как следствие, за последние полчаса игрового времени опасных моментов было мало. Можно вспомнить разве что шанс Сидклея, который все же не пробил вратаря. Поединок так и завершился минимальной победой фаворита.

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Динамо опять не пропустило в УПЛ и набрало 29 очков – отставание от Шахтера составляет 2 пункта. Ворскла с 18 баллами осталась на 4 месте. В четверг обе команды сыграют в Лиге Европы – полтавчане встретятся с Карабахом, а киевляне померяются силами с Ренном.

Украина. УПЛ, 12 тур

Ворскла – Динамо – 0:1

Гол: Цыганков, 40