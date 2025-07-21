"Ворскла была, есть и будет": Бабич – о вариантах усиления на фоне трансферного бана полтавчан
Новый главный тренер Ворсклы Александр Бабич поделился планами по усилению проблемных позиций.
– Над чем работаете в эти первые дни в Полтаве?
– В первую очередь нам нужно поставить команде игру и найти баланс между молодыми и опытными футболистами.
– Как болельщики Ворсклы вас встретили?
– Я много приезжал в Полтаву как футболист и тренер, поэтому хорошо на себе ощутил силу 12-го игрока Ворсклы. Все супер, Они очень сильно переживают за все, что творится в клубе. Общаясь с вами я бы хотел всех успокоить – Ворскла была, есть, и будет.
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– Довольно оптимистично, учитывая наличие трансферного бана...
– Руководство сказало, что будут решать этот вопрос. Мы просматриваем футболистов, есть зеленый свет их подписывать, и по мере снятия ограничений заниматься регистрацией.
– Активы старой команды могут ускорить эти процессы?
– Этих средств хватит, чтобы избавиться бана, закрыть долги, оптимизировать бюджет под Первую лигу.
– В какой футбол будет играть Ворскла?
– Самое главное, чтобы ребята не боялись играть в футбол. Мы понимаем, что будут ошибки, но чтобы умели их быстро исправлять. Бросается в глаза то, что из академии футболисты выходят хорошо обученными. Я не смотрю в паспорт и если парень 16-летний классно себя покажет – будет иметь игровое время. За старые заслуги в команде никого не будут держать, – рассказал Бабич в интервью Украинскому футболу.
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