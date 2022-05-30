Вице-президент полтавчан Олег Лысак рассказал, где "зелено-белые" будут готовиться и проводить домашние матчи Лиги конференций.

"80-90% я бы дал на то, что команда будет базироваться и будет играть в Польше.

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Максимально хотим собрать и легионеров клуба, и всех украинцев. Будем делать все для того, чтобы команда качественно представляла Украину", – сказал Лисак в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, по итогам прошлого сезона Ворскла заняла в турнирной таблице УПЛ пятую строчку и будет представлять Украину в третьем по силе еврокубке.

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