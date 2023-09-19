"В перерыве я сказал своим подопечным, что недоволен первыми минутами. Мы боялись соперника, пропустили гол. Если бы не VAR, счет был бы 2:0.

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Давления с нашей стороны не было никакого. Динамо играло в свой футбол. А от нас не было ни одного встречного удара, не было конструктива, к которому мы стремимся в своей игре. Кроме того, я успокаивал ребят в перерыве.

Во втором тайме у нас уже были хорошие игровые фазы. Замены, которые мы проводили, нельзя сравнивать с заменами в Динамо. Футболисты, которых выпускали киевляне, могут играть в основном составе любой команды. Но для наших молодых футболистов этот матч станет хорошим опытом. Они только вчера играли за вторую команду, а сегодня – уже за первую, да еще и против Динамо.

Каждая команда имеет свои плюсы и минусы. Мы хотели играть уверенно против мяча. У нас есть индивидуально сильные игроки атакующего звена, с помощью которых мы хотели доходить до последней трети поля. Но не получалось. Контроль мяча успокаивает, но сам по себе не дает больше ничего – надо работать. Тем более, что контратаки Динамо – это всегда скорость, всегда опасно. Знали, что Буяльский – непредсказуемый игрок мирового класса, он делает разницу в любой игре", – цитирует Скрипника Dynamo.kiev.ua.

Напомним, Ворскла после 7-ми туров идет в турнирной таблице УПЛ девятой, набрав 9 очков.

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