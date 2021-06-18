Ворскла может усилиться полузащитником греческой ПАС Янины Владиславом Нумцем, сообщает Telegram-канал "Бей-беги".

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22-летний футболист уже прибыл на тренировочный сбор полтавского клуба.

Напомним, Наумец – воспитанник луганской Зари. В 2014 г. он, по приглашению Динамо, переехал в Киев, а 6 августа 2016 г. дебютировал в составе "сине-белых" в матче юношеского первенства (U-19) против полтавской Ворсклы. В сентябре 2018-го, отчаявшись пробиться в основной состав Динамо, Наумец перешел в ряды греческого клуба ПАС Янина, с которым заключил трехлетнее соглашение. В прошлом сезоне провел за греков 21 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Его контракт с ПАС Яниной действует до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

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