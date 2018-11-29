Ворскла – Арсенал: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Ворскла и Арсенал встречаются в Киеве на НСК Олимпийский в поединке 5 тура Лиги Европы 2018/19. Склады и ссылки на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Ворскла – Арсенал на "Футбол 24", стартует в 19:55 по киевскому времени. Поединок пройдет на НСК Олимпийский в связи с решением УЕФА.

После 4 туров Ворскла набрала 3 очка, как и Карабах. Арсенал с 10 баллами уже обеспечил себе выход из группы E. У лиссабонского Спортинга 7 очков.

Ворскла – Арсенал: анонс матча Лиги Европы

Стартовые составы команд:

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур – Скляр, Сапай, Шарпар, Ребенок – Кулач, Коломоец

Арсенал: Чех – Лихтштайнер, Дженкинсон, Холдинг, Мэйтленд-Найлс – Рэмзи, Гандузи, Элнени – Нкетия, Смит-Роу, Уиллкок