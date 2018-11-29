toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
АСТАНА - ДИНАМО КИЕВ ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛИГА ЕВРОПЫ

Ворскла – Арсенал: прогноз на матч Лиги Европы

17:26 101 Читати українською
Ворскла – Арсенал: прогноз на матч Лиги Европы
Ворскла – Арсенал: прогноз на матч Лиги Европы 29.11.2018

Полтавская Ворскла сразится с лондонским Арсеналом в 5 туре группового этапа Лиги Европы 2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Лиги Европы Ворскла – Арсенал согласно решению УЕФА состоится 29 ноября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры в 19:55 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ворскла – Арсенал: УЕФА перенес матч в Киев из-за введения военного положения в Украине

Ворскла – Арсенал, прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

Украинская команда подходит к игре ощутимым аутсайдером. Известные букмекерские конторы Bwin и William Hill предлагают коэффициенты, из которых понятно, что Ворскла почти не имеет шансов отобрать у Арсенала очки.

Победа "канониров" оценивается в 1.7, ничья – в 3.6, а коэффициент на сенсационную победу Ворсклы "плавает" от 5.25 до 5.5. По прогнозам специалистов, английский коллектив сохранит свою беспроигрышную серию, которая насчитывает 17 матчей. Впрочем, на один забитый гол полтавчане могут рассчитывать – коэффициент 1.61.

Напомним, что Арсенал уже гарантировал себе место в плей-офф, а Ворскла, имея в активе 3 пункта, сохраняет лишь призрачные шансы на выход из группы Е. Очная встреча соперников на Эмирейтс завершилась результативно – 4:2 в пользу лондонцев.

В Украине ввели военное положение: как это может повлиять на футбол

Лига Европы5 турНСК Олимпийский (Киев)

Ворскла - Арсенал: Четверг 29 ноября 2018

Ворскла
до матча
37
мин
Арсенал
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Арсенал Арсенал Лига Европы Ворскла - Арсенал Ворскла Ворскла
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
37
мин
Милан
19:55
Дюделанж
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук