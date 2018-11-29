Ворскла – Арсенал: прогноз на матч Лиги Европы

Полтавская Ворскла сразится с лондонским Арсеналом в 5 туре группового этапа Лиги Европы 2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Лиги Европы Ворскла – Арсенал согласно решению УЕФА состоится 29 ноября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры в 19:55 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Ворскла – Арсенал, прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

Украинская команда подходит к игре ощутимым аутсайдером. Известные букмекерские конторы Bwin и William Hill предлагают коэффициенты, из которых понятно, что Ворскла почти не имеет шансов отобрать у Арсенала очки.

Победа "канониров" оценивается в 1.7, ничья – в 3.6, а коэффициент на сенсационную победу Ворсклы "плавает" от 5.25 до 5.5. По прогнозам специалистов, английский коллектив сохранит свою беспроигрышную серию, которая насчитывает 17 матчей. Впрочем, на один забитый гол полтавчане могут рассчитывать – коэффициент 1.61.

Напомним, что Арсенал уже гарантировал себе место в плей-офф, а Ворскла, имея в активе 3 пункта, сохраняет лишь призрачные шансы на выход из группы Е. Очная встреча соперников на Эмирейтс завершилась результативно – 4:2 в пользу лондонцев.

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