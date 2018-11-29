Ворскла – Арсенал: где смотреть матч Лиги Европы

Полтавская Ворскла принимает лондонский Арсенал в рамках группового этапа Лиги Европы 2018/19. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок группового этапа Лиги Европы Ворскла – Арсенал согласно решению УЕФА состоится 29 ноября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры в 19:55 по киевскому времени.

Ворскла – Арсенал: прогноз на матч Лиги Европы

Матч Ворскла – Арсенал онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 19:50. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, что Арсенал уже гарантировал себе выход в плей-офф, а Ворскла, имея в активе 3 пункта, сохраняет лишь призрачные шансы на выход из группы Е. Очная встреча соперников на Эмирейтс завершилась результативно – 4:2 в пользу лондонцев.

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