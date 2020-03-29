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Ворскла анонсировала значительное сокращение зарплат игроков

17:43 34 Читати українською
Ворскла анонсировала значительное сокращение зарплат игроков
Фото ФК Ворскла

Вице-президент Ворсклы Олег Лысак сообщил о вынужденных финансовых ограничениях в клубе из-за остановки УПЛ.

"Нам точно придется отказаться от какой-то части зарплат. Если ситуация не ухудшится, то это 50%.

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Вообще, думаю, вся эта ситуация заставит сбросить розовые очки, и посмотреть на футбол другими глазами. Пришло время для серьезной переоценки ценностей, и это не только о футболе. В клубе сейчас важно сохранить коллектив. К тому же, совершенно непонятно, когда продолжится чемпионат.

На сегодняшний день мы готовы к такому шагу, ведь мы все заинтересованы в том, чтобы клуб жил и развивался. Приятно, что когда обсуждали этот вопрос, ни у кого не возникло никаких возражений", – цитирует Лисака Полтавщина спорт.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Ворскла расположилась на 10-й строчке. Турнир приостановлен на неопределенный срок из-за коронавируса.

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коронавирус Ворскла Ворскла Олег Лысак
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