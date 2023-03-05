Ворскла в рамках 16-го тура УПЛ сыграет против Зари, а Металлист встретится с Рухом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Заря

Ворскла и Виктор Скрипник в последние годы привыкли бороться за еврокубки и финалы Кубков, однако их тандем в первой части сезона разочаровал. Полтавчане быстро вылетели из еврокубков, а в чемпионате долгое время боролись за выживание. Постепенно им удалось выкарабкаться в середину таблицы, но девятое место и 18 голов при 20 пропущенных – это фиаско.

На самом деле, в статистическом плане у "зелено-белых" все не очень плохо. Команда пытается интенсивно и высоко прессинговать. По показателям среднего качества ударов и остроты со стандартов полтавчане являются одними из лучших в чемпионате. Даже в обороне они не ужасны, но все убивалось ужасной реализацией и отдельными грубыми ошибками. Кроме того, Ворскла очень часто проводила лишь один хороший тайм, тотально проваливая другой.

Судя по результатам спаррингов, над реализацией пытались работать. В пяти последних играх зимнего межсезонья команда Виктора Скрипника не потерпела ни одного поражения и забила восемь голов.

Клуб, в свою очередь, подписал 32-летнего бразильского форварда Рикарду Лопеса, хотя на сборах он не забивал. Как и латераль Кане, вернувшийся из китайской аренды. Еще одним новичком стал 20-летний центрбек Лукас Рамирес.

Главной кадровой потерей "зелено-белых" стал Ризнык, который перебрался в Шахтер. Это открывает путь Исенко, которого наигрывали на сборах. На выход отправились албанцы Тотре и Толи, а Козыренко и Мельничук отправились в Ингулец. Еще одной потерей можно назвать Марлисона – он остался в Ворскле, но пропустил сборы.

Заря за время зимнего сбора опозорилась историей с Данченко. Фулбека схватил инфаркт, однако у клубных врачей не было дефибриллятора – к счастью, он нашелся у австрийской команды, тренировавшейся рядом. При этом руководство никак не прокомментировало ситуацию, а пресс-служба хранила молчание. Ужас. К сожалению, проблема с дефибрилляторами и другим оборудованием является характерной для украинского футбола

Также на 9-й год войны клуб таки решился обновить эмблему, написав слово "Заря" на украинском языке.

Сделать какие-то конкретные выводы относительно сборов Зари в спортивном плане трудно. В глаза бросается большое количество пропущенных голов, а забитые мячи выглядели типичными для луганчан – центрхавы играют значительную роль, атаки часто завершали кроссами. Ориентироваться на эти результаты не стоит, а большей информации клуб не предоставлял (как и почти все другие представители УПЛ).

Зимняя трансферная кампания оказалась насыщенной. В центр поля Зари подписали Дрышлюка и Хахлева – между прочим, последний является одним из лучших в чемпионате по обострению через передачи. На место Данченко пришел Полегенько, а уязвимый центр обороны усилили Бурдой (его арендовали у Динамо).

Травмированного Мацапуру в воротах заменит Кучерук, которого взяли свободным агентом. В конце концов, клуб арендовал центрфорварда Эдуардо Герреро и юного нападающего Шахтера U-19 – Погорелого.

Зато луганчане распрощались с экс-капитаном Шевченко (Никита уже дебютировал в Александрии). Алефиренко отправили в аренду Черноморцу, Лунев перешел в Кривбасс, а вингер Кристиан Фагундес теперь будет играть в Сербии. Алибеков и Михайленко, арендованные у Динамо, также покинули Зарю.

Кадровая ситуация

Травмированные: Мацапура, Данченко, Шахов – Марлисон

Дисквалифицированные: Челядин (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Заря

Ворскла: Исенко – Пердута, Рамирес, Чеснаков, Кравец – Юрченко, Скляр – Олейник, Сефери, Кане – Степанюк.

Заря: Кучерук – Бутко, Имереков, Бурда, Вантух – Хахлев, Булеца – Кирюханцев, Мишнев, Антюх – Русин

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Явного фаворита букмекеры не видят, предоставляя обеим командам примерно равные коэффициенты на победу. В первом круге луганчане уверенно переиграли полтавчан со счетом 3:1, но в какой форме они сейчас – сказать трудно. Точно можно ожидать на голы, ведь с ними особых проблем на сборах не возникало. Мы поставим на ничью, хотя в целом в этом поединке можно ожидать любого результата.

Металлист – Рух

Металлист стал главным парадоксом первой части УПЛ 2022/23. Во-первых, не совсем понятно, кто тренировал харьковчан – официально команду возглавлял Олег Ратий, однако некоторые инсайдеры заявляли, что реально все решает спортдир Василий Кобин. Во-вторых, массовый уход легионеров прошлым летом должен был завершиться падением на дно таблицы, но "желто-синие" держатся на 12-й позиции, а по ходу сезона шли даже выше.

В критических условиях коллектив собрался и выдал достойное полугодие. Форвард Прядун некоторое время даже лидировал в списке бомбардиров, да и в целом Металлист выглядел симпатично. Впрочем, за время зимней паузы харьковчане потеряли значительную часть лидеров. СК Днепр-1 арендовал Танковского, Каплиенко, Пидлепенца и Федорива, голкипера Рыбку подписал Львов, а Кныш следующие полгода проведет в Карпатах. Об уходе Маилтона, Пейшото и Риаскоса можно даже не вспоминать.

Усиление оказалось довольно скромным. Реально можно отметить только подписание двух атакующих хавбеков – Наумца и Бойчука (пришел из Руха). Что собой представляют защитники-легионеры Пати и Самуэль, представить пока трудно.

Ну и стоит не забывать о смене тренера. Теперь Металлист возглавляет Перица Огненович. Это уже второй тренер УПЛ, который когда-то переходил в мадридский Реал (первым был Игор Йовичевич).

На сборах подопечные сербского коуча провели аж 12 спаррингов, одержав 3 победы и лишь дважды сыграв "насухо". В последних шести товарняках существенно возросла результативность харьковчан – меньше двух голов они не забивали.

У Руха главной темой зимы стала Юношеская ЛЧ, в которой команда прошла Интер и вылетела от Милана. Для первой команды львовян этот турнир также был важным, ведь в нем выступали футболисты основы – Сапуга, Роман и Слюбик. Между прочим, они проявили себя здорово. Возможно, летом эти игроки получат интересные предложения из-за рубежа.

"Желто-черные" зимой провели аж три сбора, два из которых прошли в Хорватии. За это время подопечные Леонида Кучука провели 10 спаррингов, одержав всего две победы и расписав одну ничью. Ориентироваться на эти результаты не стоит – команда плавно набирала форму по ходу зимы, выиграв два из трех товарняков на последнем сборе. В общем, у Руха довольно высокая результативность, но и пропускали львовяне очень много.

Клуб подписал трех новичков, причем все они – легионеры. 22-летний бразилец Джефферсон Винисиус усилит левый фланг обороны, 24-летний нигериец Энобахаре играет в нападении, а 24-летний Эдсон Фернандо создаст конкуренцию в опорной зоне. Распрощался Рух только с Богданом Бойчуком.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Демченко – Довгий

Ориентировочные составы на матч Металлист – Рух

Металлист: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Картушов – Ралюченко, Чидомере – Коркишко, Бойчук, Наумец – Прядун

Рух: Панькив – Роман, Слюбик, Сапуга, Мысык – Притула, Рунич, Таллес, Альваренга, Соломон-Отабор – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры небольшое преимущество предоставляют Металлисту, но это несколько удивляет. Рух более стабилен в стратегическом плане, да и состав у львовян более сыгранный. Тем не менее, подопечные Леонида Кучука почти никогда не демонстрируют феерии в УПЛ (особенно на выезде), а и заметного преимущества в качестве исполнителей у "желто-черных" нет". В конце концов, они постоянно пропускают голы.

Учитывая вышеупомянутые факторы, наиболее вероятным результатом кажется ничья.

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