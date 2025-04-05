В рамках 23-го тура УПЛ 2024/25 Ворскла принимает Зарю, а Черноморец сыграет с ЛНЗ. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Заря

Полтавчане неплохо усилились зимой и выдали очень крутой матч с Динамо. Ожидалось, что дальше "зелено-белые" только будут набирать ход, однако этот поединок так и остался лучшим. У Ворсклы потом были победа над Рухом и ничья с Карпатами, однако по содержанию игры они мало отличались от поражений Оболони и Кривбасса – подопечные Юрия Максимова создавали мизерное количество моментов и безбожно "сушили".

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Вот только эта стратегия не помогла покинуть четверку аутсайдеров. Полтавский коллектив имеет 5-очковый гандикап от зоны прямого вылета, однако остается в зоне плей-офф за выживание. До выхода из нее пока что не хватает одного зачетного балла – однако без победы над Зарей конкуренты могут и в отрыв уйти. Ворскле нужно идти в атаку.

Заря после первых четырех зимних туров выглядела если не лучшей командой УПЛ, то точно самой яркой. В игре луганчан нравились как отдельные персонажи (Мичин, Яцык, Джордан, Будковский и т.д.), так и агрессивная тактическая модель. Правда, в обороне "черно-белые" имели проблемы, однако это не мешало набирать очки с Динамо, бить Рух или мучить Александрию.

Команда даже имела реальные шансы зацепиться за еврокубки, однако разгром от Колоса опустил всех на землю. Заря выглядела слабо, без запала, да еще и осталась в меньшинстве на 38-й минуте. Трудно понять, что это было – единичный сбой или что-то системное. Предыдущие результаты позволяют верить в первый вариант, однако реальный ответ даст матч в Полтаве.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кулач (под вопросом)

Дисквалифицированные: Тронтель (Заря)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Заря

Ворскла: Исенко – Крупский, Павлюк, Бацула, Пердута – Малыш, Скляр – Кане, Авдили, Салабай – Иеде

Зоря: Сапутин – Вантух, Джордан, Башич, Жуниньо – Попара – Слесар, Мичин, Яцык, Вакула – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Заря сохраняет теоретические шансы на еврокубки, но недавний разгром должен лучше мотивировать луганчан. Вот только Ворскла доказала способность нейтрализовать атаку Карпат, Динамо и Руха, а значит большого количества голов сегодня ждать не следует. Вот и все, что можно напрогнозировать, ведь в большинстве матчей УПЛ все решает рандом. Этот не является исключением.

Черноморец – ЛНЗ

Первый блинчик Александра Кучера во главе Черноморца оказался глевким. Или нет? Одесситы приехали во Львов и потерпели разгром от Карпат – впрочем, в первом тайме гораздо лучше играли именно "моряки". Все их 0:4 были связаны с грубыми индивидуальными ошибками, а самые глупые действия провели Рудько и Арсич (они привезли два пенальти в первом тайме).

Для Черноморца эта проблема не является новой. Осенью коллектив тоже провел немало хороших таймов, но в итоге разваливался – в основном из-за ограниченных возможностей кадров (особенно в защите). Подписание 35-летнего Ракицкого пока что выглядит решением на перспективу, ведь Ярослав не в форме – а результат необходимо добывать уже сейчас! Одесситы лежат на дне таблицы с 6-очковым отставанием от зоны плей-офф.

ЛНЗ имеет свои проблемы. При бешеном уровне кадровой комплектации подопечные Романа Григорчука демонстрируют устойчивое чередование побед и поражений, ровно как и хороших матчей с неудачными. В большинстве поединков черкасцы еще и таймы чередовали – один слабый, один мощный. Неизменным остается строго контратакующий рисунок игры, а вот позиционная атака "семенному заводу" дается слабо.

Как следствие, ЛНЗ остается всего в четырех очках от четверки аутсайдеров. Именно поэтому Григорчуку сегодня нужна только победа, хотя сам коуч в глубине души согласился бы и на ничью. Все же, Черноморец и Одесса занимают особое место в жизни Романа Иосифовича.

Кадровая ситуация

Травмированы: Присяжнюк, Нету, Удод (все под вопросом) – Авагимян (под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Черноморец – ЛНЗ

Черноморец: Рудько – Бутко, Джарджу, Скиба, Райан – Билошевский, Габелок – Когут, Шевцов, Янаков – Безбородько

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Дайко, Муравский, Драмбаев – Кушниренко – Пасич, Яшари, Танковский, Эйнел – Момо

Прогноз "Футбол 24" – победа ЛНЗ

Черноморцу выплатили зарплату за последние два месяца, что должно было бы вдохновить футболистов. Правда, во Львове это не сработало, но команда начинала здорово – да и во втором тайме моменты возникали (в частности, довольно неплохо работал центрбек Скиба). "Моряки" редко выглядели обреченными в текущем сезоне, поэтому недооценивать одесситов не следует.

ЛНЗ же в текущем сезоне побеждает только кризисных соперников – черкасцы били Рух и Колос, хотя против Динамо коллектив тоже выглядел сильно. У Романа Григорчука намного более мощный состав и не меньшая мотивация. Достаточно ли этого для прогноза на победу хозяев? Вряд ли, но мы рискнем.

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