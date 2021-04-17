Ворскла обыграла Зарю в рамках 22-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Заря имела хороший шанс укрепить свое положение в борьбе за "бронзу", но вслед за Десной также проиграла свой матч.

Ворскла перестреляла ужасную Зарю и закрутила интригу в борьбе за бронзу – лучший бомбардир УПЛ оформил хет-трик

Главным героем Ворсклы стал Владислав Кулач. Форвард оформил хет-трик и поднялся на первое место в списке лучших бомбардиров УПЛ (13 голов), опередив Нуриева и Цыганкова, у которых по 10 мячей.

Благодаря этой победе Ворскла набрала 37 очков и вплотную приблизились к третьему месту. Там пока остается Заря (38 пунктов), у которой еще матч в запасе.