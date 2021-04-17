Ворскла – Заря – 4:2 – видео голов и обзор матча
19:41 - Читати українською
Ворскла обыграла Зарю в рамках 22-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
24’ Владислав Кулач
33’ Владислав Кулач
49’ Владислав Кулач
Оливье Тилль 79’
Денис Фаворов 90+3’
24’ Владислав Кулач
33’ Владислав Кулач
49’ Владислав Кулач
79’ Оливье Тилль
90+3’ Денис Фаворов
Заря имела хороший шанс укрепить свое положение в борьбе за "бронзу", но вслед за Десной также проиграла свой матч.
Ворскла перестреляла ужасную Зарю и закрутила интригу в борьбе за бронзу – лучший бомбардир УПЛ оформил хет-трик
Главным героем Ворсклы стал Владислав Кулач. Форвард оформил хет-трик и поднялся на первое место в списке лучших бомбардиров УПЛ (13 голов), опередив Нуриева и Цыганкова, у которых по 10 мячей.
Благодаря этой победе Ворскла набрала 37 очков и вплотную приблизились к третьему месту. Там пока остается Заря (38 пунктов), у которой еще матч в запасе.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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