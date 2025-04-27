В рамках 26-го тура УПЛ 2024/25 Ворскла принимает Верес, а Колос сыграет с Полесьем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Верес

Полтавчанам очень повезло с поражениями Черноморца и Ингульца. "Зелено-белые" сохранили позицию в зоне переходных матчей, имея 3-очковый отрыв. Правда, у петровцев есть игра в запасе, поэтому расслабляться рано. Если Ворскла не сохранит прописку в УПЛ, то в дальнейшем возникнут большие вопросы относительно продолжения существования клуба.

Ворскла официально отзаявила звездного легионера, который стремился как можно быстрее покинуть Украину

Подопечные Юрия Максимова должны побеждать Верес любой ценой, однако сказать это легче, чем сделать. Команда потерпела поражения в четырех турах подряд, а в 2025 году торжествовала только раз (над Рухом). К тому же "зелено-белые" продемонстрировали ужасную результативность, забив всего четыре гола в восьми турах – хотя у Ворсклы есть небольшая отмазка. Календарь был слишком тяжелым, ведь пришлось встретиться с Динамо, Полесьем, Александрией, Кривбассом и Зарей.

Данный факт никого не будет интересными в случае вылета, поэтому побеждать Верес жизненно необходимо. Ровенчане давно уже закрыли вопрос о выживании, а чисто теоретически коллектив может и за еврокубки зацепиться. "Народный клуб" в двух предыдущих турах бил Зарю и Черноморец, а перед этим громил Полесье и Кривбасс. И даже на фоне Шахтера до 60-х минут команда выглядела ровней.

Вот такого соперник должна одолеть Ворскла. В худшем случае полтавчан устроит ничья. Сделать это очень тяжело, но шансы есть – Верес в текущем сезоне не знал 3-матчевых победных серий. Да и за всю историю выступлений в элите ровенчане только раз выдали такой отрезок. Юрий Максимов же является экспертом по спасению команд от вылета, поэтому списывать "зелено-белых" рано.

Кадровая ситуация

Травмированы: Кулач – Гакман

Дисквалифицированные: Салабай (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Верес

Ворскла: Исенко – Крупский, Хрипчук, Павлюк, Пердута – Малыш, Скляр – Кане, Авдили, Мякушко – Иеде

Верес: Кожухарь – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Луан, Харатин, Клец, Дахновский – Гайдучик, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – ничья, оба забьют

По игре Ворскла не такая уж и ужасная. Полтавчане регулярно создают моменты, хотя так же регулярно проваливают один тайм из двух. "Зелено-белые" точно способны победить Верес – но дать такой прогноз мы не рискнем.

У ровенчан появился определенный запас прочности, поэтому вряд ли они проиграют. А вот ничья и "оба забьют" кажутся вполне реальным итогом встречи

Колос – Полесье

Ковалевцы создали главный апсет сезона, прибив Шахтер со счетом 4:2. Именно Колос де-факто уничтожил чемпионскую интригу в УПЛ. Откровенно говоря, этот результат не был случайным – "хлеборобы" и в предыдущих турах демонстрировали шикарные контратакующие перформансы, вроде против Зари (3:0) или Левого Берега (2:0). Ничего принципиально нового донетчанам не предложили.

Колос снес Шахтер на базовых настройках. Теперь у Руслану Костышину необходимо вернуть подопечных с небес на землю – особенно Великана, которому удалось выполнить 3+1 в предыдущем туре. Расслабляться рано, ведь зона переходных матчей расположена всего в четырех очках позади, а соперник у ковалевцев сегодня очень серьезный.

Полесье близко ко второму подряд прорыву в еврокубки, однако у житомирян не меньшие шансы и на провал борьбы. Команда Имада Ашура держится четвертой с 2-очковым отрывом от Карпат и 3-очковым отрывом от Кривбасса – причем у криворожан остается игра в запасе, а в 30-м туре они встретятся с "волками" лично.

При таком раскладе каждая осечка Полесья рискует стать фатальной. Колос необходимо переиграть любой ценой, но сделать это чрезвычайно трудно. Во-первых, коллектив уставший 120-минутной битвой против Шахтера в полуфинале Кубка. Во-вторых, житомиряне чрезвычайно уязвимы на переходных фазах, да и забивают они очень мало (11 голов в 10 матчах). Идеальный сценарий для ковалевцев.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Боливар (Колос)

Ориентировочные составы на матч Колос – Полесье

Колос: Пахолюк – Козик, Бурда, Бондаренко, Цуриков – Демченко – Третьяков, Ореховский, Ррапай, Великан – Ковталюк

Полесье: Кудрик – Тейлор, Виалле, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Сарапий – Гуцуляк, Крушинский, Назаренко – Батиста

Прогноз "Футбол 24" – ничья

Существует небольшой соблазн зарядить на победу Колоса. Подопечные Руслана Костышина свежие, они крутые на переходных фазах (а вот Полесье слабо контролирует контратаки), а соперник довольно вяловато идет по сезону. С нынешним футболом житомиряне "рано или поздно допустят роковую осечку – и в матче с ковалевцами она вполне вероятна.

Впрочем, мы еще не видели Колос с тремя подряд победами в УПЛ. Стабильность "хлеборобов" на дистанции – это до сих пор открытый вопрос. Так, команда громила Шахтер, однако при этом ничего не создала у ворот Руха. Все это заставляет сомневаться в победе хозяев, но в ничью верится легко.

Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ