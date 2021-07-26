Для большинства команд УПЛ нынешний тур стал открытием сезона, однако Ворскла стартовала на три дня раньше – в четверг подопечные Юрия Максимова дебютировали в Лиге конференций. Полтавчане были близки к волевой победе над финским КуПСом, но пропущенный на последних секундах гол заставляет начинать все заново в родных стенах. Результат вполне соответствовал содержанию игры "зелено-белых" – они продемонстрировали хороший уровень, но большое количество брака выливается в довольно неприятные ситуации.

"Играй феерично!": Ворскла представила форму на новый сезон

Мелкие ошибки можно списать на первый официальный матч в сезоне, причем соперник уже сыграл половину своего чемпионата. Также не стоит забывать, что в межсезонье Ворскла осталась без основного центрбека (Альюна) и главного нападающего (Кулача) – в Финляндии их отсутствие было очень заметным. Бондаренко пока далек от уровня французского центрбэка (его несколько раз эффектно проходили на дриблинге возле штрафной), а в атаке полтавчане слишком сильно зависят от флангов. Именно оттуда приходит вся острота – сказывается отсутствие форварда, с которым Степанюк может обыгрываться. Теоретически, им должен стать Пешич, но его в Финляндии не выпустили.

Матч против КуПСа стал очередным подтверждением старой слабости Ворсклы при игре первым номером. Этой команде до сих пор нужен прессинг и быстрые контратаки, но прямо сейчас делать далеко идущие выводы рано. У Юрия Максимова вообще довольно специфический коллектив – по ожидаемым забитым и пропущенным голам он уже второй год подряд держится в нижней половине таблицы, однако каким-то образом "зелено-белым" удавалось держаться в борьбе за еврокубки и отбирать очки у грандов.

Главным преимуществом ворсклян в сегодняшней встрече является игровой тонус. СК Днепр-1 только входит в сезон, на который в клубе возлагают большие надежды – слишком уж сильно команда провела второй круг предыдущего чемпионата. Днепровцы в 13 матчах одержали 6 побед и расписали 4 ничьи, большинство из которых должны были завершиться победой, а проиграли "желто-черные" только лидерам УПЛ. Что самое главное, спортклубовцы демонстрировали агрессивный, стильный и тактически прогрессивный футбол.

Если бы подопечные Игора Йовичевича не провалили первый круг, СК Днепр-1 вышел бы в еврокубки. Сейчас руководство ожидает их, но существует очень большой риск забуксовать на старте сезона в результате масштабного обновления состава. За время летнего межсезонья клуб потерял Дугласа, Дубинчака, Булецу, Тейлора и Цурикова – ключевых исполнителей. Чуже удалось арендовать еще на год, однако он пропустил значительную часть сборов.

Усиление у днепровцев довольно перспективное. СК Днепр-1 подписал на полноценный контракт Пихалёнка, Лучкевича и голкипера Паста, а аренду Игнатенко удалось продлить еще на год. Кроме того, днепровцы арендовали на год Русина, Никиту Кравченко и хорватского опорника Джурасека. Весь этот десант выглядит перспективно, но ему необходимо сыграться. На сборах это чувствовалось – в контрольных матчах "желто-черные" проиграли Ворскле (0:3) и Заре (0:1), а с Александрией и Колосом команда расписала ничьи (1:1, 0:0) . Переиграть удалось только Альянс (2:0) и Никополь (7:2).

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Игнатенко (СК Днепр-1)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – СК Днепр-1

Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Яворский, Бондаренко – Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу – Тилль, Кане – Степанюк

СК Днепр-1: Юрчук – Лучкевич, Сваток, Логинов, Адамюк – Ди Франко, Джурасек – Пихалёнок, Когут, Назаренко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

СК Днепр-1 не хватает сыгранности и игрового тонуса, а матчи против Ворсклы всегда были тяжелыми для "желто-черных". Полтавчане, в свою очередь, не смогли переиграть КуПС, который на несколько порядков слабее спортклубовцев – и вряд ли за три дня "зелено-белые" стали намного сильнее. При этом у обоих коллективов наибольшие проблемы заметны в обороне, а значит сегодня будут голы.

Учитывая эти факты, наиболее вероятным результатом кажется результативная ничья.

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