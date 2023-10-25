"Ну, хоть какой-то из перенесенных матчей сыграют в этом году". Именно таков девиз сегодняшней встречи в Полтаве. Встреча эта довольно интересная, ведь друг оному противостоят бывшие одноклубники по Вердеру – Виктор Скрипник и Юрий Максимов. Кстати, первый заменил последнего на посту главного тренера Ворсклы.

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Оба заявляют о нелюбви к традиционному украинскому бий-бижи. Оба желают играть через владение, стеночки, ромбы и высокую интенсивность – вот только не всегда это возможно в наших реалиях. Тем не менее, Виктор Скрипник старается ставить агрессивную работу без мяча при любых условиях, в то время как Юрий Максимов демонстрирует меньшую догматичность.

Он улучшает атмосферу, подстраивается под качества футболистов, строит игру от обороны – и лишь после создания надежного тыла начинает экспериментировать с владением под 55%. Его СК Днепр-1 сейчас находится на первом этап. После назначения Юрия Максимова "желто-черные" пропустили всего один гол в пяти турах, выдав при этом 4-матчевую выигрышную серию.

Трудно поверить, но оборона днепровцев является лучшей в УПЛ как по ожидаемым показателям, так и по реальным. За эту стабильность команда была вознаграждена победой над Динамо на выходных. Еще одна победа позволит догнать Шахтер в турнирной таблице (а это третья команда чемпионата), от которой до вершины какие-то два очка.

У Виктора Скрипника дела обстоят хуже. Его команда выглядит очень симпатично, пока удается поддерживать высокую интенсивность – как правило, ее хватает на 30-40 минут. Впрочем, забивать несколько голов за этот период удается редко, а дальнейшая просадка в эффективности слишком велика.

Показательным был матч с Кривбассом: уверенный старт, отмененный гол, а после 30-й минуты – две пропущенных контратаки, 0:2 и разгром 1:4 в итоге. Правда, потом случилась неожиданная победа над Шахтером (2:1), в которой команда выглядела уверенно большую часть встречи. Победу одержали благодаря свежему и нетривиальному тактическому плану Виктора Скрипника – в плане оригинальных идей он проявляет себя ярче Юрия Максимова.

Вот только после этого были унылые 0:0 с Колосом и разгром от Полесья. К сожалению, Ворскле сильно не хватает кадровой глубины – с нынешним ресурсом строить что-то сложное трудно, а о стабильности нечего и говорить. Именно поэтому полтавчане сейчас девятые в таблице, а по ожидаемым очкам коллектив вообще в зоне вылета.

Кадровая ситуация

Травмированы: Юрченко – Когут, Третьяков

Дисквалифицированы: Хрипчук, Челядин – Сарапий

Ориентировочные составы на матч Ворскла – СК Днепр-1

Ворскла: Исенко – Пердута, Сантана, Рамирес, Корниенко – Скляр, Павлюк – Кане, Нестеренко, Якубу – Степанюк

СК Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сваток, Кравец, Каплиенко – Рубчинский, Бабенко – Гуцуляк, Пихаленок, Леднев – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

СК Днепр-1 – явный фаворит, но "не всё так однозначно" (с). Команда Юрия Максимова находится в начале развития, поэтому она больше ориентирована на надёжность в обороне. Моментов у "спортклубовцев" сейчас очень мало. Проблема даже не в качествах футболистов или реализации (с этим полный порядок), сколько в отсутствии интересных идей для позиционного наступления.

С таким футболом выдать пять подряд побед было бы слишком жирно. Кроме того, накапливается усталость. Ворскла при этом вовсе не безнадёжна, а Юрий Максимов в течение последнего месяца не сталкивался со столь интенсивной игрой соперника без мяча. В хороший день стиль полтавчан может прибить даже Шахтер.

Но в победу "зелёно-белых" тоже не верится. Более вероятной кажется результативная ничья.

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