Ворскла – СК Днепр-1 – 2:0 – видео голов и обзор матча

В матче 27-го тура УПЛ подопечные Михайленко неожиданно уступили Ворскле, прервав свою беспроигрышную серию. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Очередной поединок 27-го тура между полтавской и днепровской командой начался с судейского скандала и удаления. Арбитр поединка Денис Шурман зафиксировал нарушение правил со стороны ворсклян, показал желтую карточку Владимиру Чеснакову и назначил одиннадцатиметровый в пользу команды Михайленко. Однако после прессинга со стороны Ворсклы он показал красную карточку главному тренеру "зелено-белых" Юрию Максимову и посоветовавшись с лайнсменом... отменил пенальти.

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Несмотря на натиск днепрян хозяева сумели забить – Руслан Степанюк удачно сыграл на добивании. Сразу после отдыха нападающий полтавчан записал на свой счет дубль. Подопечные Михайленко имели две неплохие попытки отыграться: с ударом Адамюка справился голкипер, а выстрел Супряги головой приняла на себя перекладина.

Как следствие, СК Днепр-1 с 34 пунктами оставался на седьмой строчке, а Ворскла с 23 баллами поднялась на девятую ступень турнирной таблицы.

Ворскла победила СК Днепр-1 в скандальном матче с удалением Максимова и отменённым пенальти