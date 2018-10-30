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Ворскла – Шахтер: полтавчане продают билеты на матч по 1 гривне

14:46 155 Читати українською
Ворскла – Шахтер: полтавчане продают билеты на матч по 1 гривне
Ворскла – Шахтер: полтавчане продают билеты на матч по 1 гривне

Полтавская Ворскла инициировала интересную акцию для болельщиков на матч против Шахтера.

Ворскла предлагает болельщикам купить билеты на домашние матчи против Карабаха и Шахтера по цене одного, сообщает официальный сайт клуба.

Шахтер – топ, Динамо – нет – сборная 13 тура УПЛ по версии InStat

Те, кто приобретет билеты любой ценовой категории на поединок против азербайджанцев в Лиге Европы, получат билет на игру с "горняками" всего за 1 гривну.

Акцией также могут воспользоваться болельщики, которые заранее приобрели билеты на первую игру.

Поединок 4-го тура группового этапа Лиги Европы состоится в Полтаве в четверг, 8 ноября.

Матч 15-го тура УПЛ Ворскла – Шахтер состоится в воскресенье, 11 ноября.

Украина15 тур

Ворскла - Шахтер: Воскресенье 11 ноября 2018

Ворскла
до матча
11
дн
:
23
час
:
42
мин
Шахтер
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