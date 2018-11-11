Ворскла – Шахтер: анонс матча УПЛ

Ворскла в рамках 15-го тура УПЛ принимает Шахтер. Анонс поединка читайте на Футбол 24.

Ворскла – Шахтер

11 ноября, 19:30, Полтава, стадион им. А. Бутовского

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Ворскла в текущем сезоне выглядит достаточно мощно. Это единственная команда, которая ещё составляет реальную конкуренцию Александрии в борьбе за бронзу, а из шести её поражений в чемпионате четыре состоялись на стартовых турах – и половина состоялась в поединках против грандов. Тем не менее, именно в этом и заключается главная проблема команды Василия Сачко – фарта и грамотного автобуса недостаточно для победы над действительно сильными коллективами, что и доказала домашняя встреча с Карабахом в Лиге Европы. "Зелёно-белые" имеют большие проблемы с креативной составляющей и особенно неубедительны под высоким прессингом: азербайджанцы переиграли Ворсклу именно благодаря ему, а Шахтер в первом круге взвинтил темп и просто уничтожил её. Взять реванш у чемпиона сегодня будет невероятно трудно, ведь полтавчане провели три матча за восемь дней; тем не менее, победный первый тайм очной игры в Харькове показал, что варианты есть всегда.

Статистика противостояния Ворсклы против Шахтера

Всего: 56 матчей, 4 победы Ворсклы, 11 ничьих, 41 победа Шахтера. Разница мячей – 33:117

В Премьер-лиге: 47 матчей (+2, =9, -36, 28:97)

Шахтер в прошлом туре, де-факто, решил все задачи на чемпионат, выиграв у Динамо и увеличив отрыв до неприличных восьми очков. Впрочем, вряд ли "горняки" станут почивать на лаврах в этом туре, ведь в еврокубках донеччан унизили. Да, Манчестер Сити является лучшей командой мира, "оранжево-чёрные" находятся на стадии перестройки, а второй гол был забит после сюрреалистичной симуляции Стерлинга – но счёт 6:0 недопустим при любых раскладах. Футболисты Шахтера слишком гордые и амбициозные, чтобы просто так забыть об этой ситуации – им срочно нужно компенсировать провал шумным разгромом в чемпионате. Ворскла является идеальным кандидатом на роль жертвы, однако к такому сопернику нужно подходить с холодной головой. Впрочем, вряд ли "горняки" этого не понимают.

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Кадровая ситуация Ворсклы перед матчем против Шахтера просто катастрофическая. Денис Васин, Дмитрий Кравченко и Александр Кобахидзе продолжают восстанавливаться от травм, а Николас Карека и Владимир Чеснаков нарвались на дисквалификации, перебрав жёлтых карточек. Кроме того, по условияя аренды на поле не сможет выйти лидер команды Владислав Кулач. Что касается проблем Шахтера, тот тут всё просто: Иван Ордец травмирован, Тарас Степаненко дисквалифицирован, а Богдан Бутко и Олег Данченко просто не поехали в Полтаву. Участие Марлоса находится под вопросом, хотя он тренировался в общей группе и готов играть.

"Изюминки" матча:

– Победная серия Шахтера во встречах с Ворсклой в УПЛ длится восемь матчей. Общий их счет – 23:7 в пользу дончан.

– Полтавчане обходятся без ничьих в УПЛ пятнадцать матчей подряд (девять побед и шесть поражений)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Шахтер

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Даллку, Артур – Шарпар, Скляр – Якубу, Сергийчук, Ребенок – Коломоец

Шахтер: Пятов – Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Патрик, Майкон – Нем, Коваленко, Тайсон – Мораес