В рамках 17-го тура УПЛ 2023/24 Ворскла сыграет с Рухом, а Черноморец примет Колос. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Рух

Виктор Скрипник продолжает выжимать из ограниченного состава Ворсклы все соки. Несмотря на колоссальное количество проблем, "зелено-белые" имеют 6-матчевую беспроигрышную серию с тремя победами во всех турнирах. Благодаря этому команда прорвалась в полуфинал Кубка Украины и приблизилась к пятому месту на расстояние трех очков – правда, взять его до международной паузы не получится, ведь там засело Динамо (киевляне превосходят по личным встречам).

До шестой строчки, где держится Рух, тоже добраться будет трудно – и тоже проблемой является поражение в летнем матче (1:4). Впрочем, полтавчане могут догнать львовян и удержать Колос за спиной. Неплохой такой плацдарм для борьбы за Лигу конференций весной.

В предыдущем туре подопечные Виктора Скрипника переиграли СК Днепр-1, оставив "спортклубовцев" без зимнего чемпионства. Коуч "зелено-белых" честно заявил, что его команде повезло реализовать два момента из трех, однако в позиционном плане Ворскла действовала довольно убедительна – сопернику мало что позволили. Впрочем, надо отметить, что такого же футбола не хватило для триумфов над ЛНЗ и Минаем, где голов не было.

Относительно Руха, то здесь существует большой соблазн сказать, будто коллектив начал пробуксовывать. В последних шести турах подопечные Виталия Пономарева одержали всего одну победу, однако и календарь был тяжелым – Черноморец, СК, Динамо. Поражение от ЛНЗ и ничьи с Александрией, Оболонью и Зарей в планы не входили, но никто и не обещал стабильности.

"Желто-черные" собрали очень молодую команду, для которой характерно чередование результатов. Рух весь год избегал длительных успешных серий, но и откровенных провалов не было – а в целом львовяне демонстрируют очень хороший футбол. Они представляют огромную опасность даже для грандов УПЛ, поэтому Ворскле следует готовиться к тяжелой битве.

Кадровая ситуация

Травмированные: Чеснаков (под вопросом) – Климчук (под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Рух

Ворскла: Исенко – Пердута, Павлюк, Крупский, Якубу – Скляр, Челядин – Фелипе, Юрченко, Кане – Степанюк

Рух: Ледвий – Сыч, Дидык, Холод, Роман – Сапуга – Квасница, Плюман, Пастух, Рунич – Карабин

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Делать прогноз на этот матч нереально. Команды примерно равны, они примерно в одинаковой форме, а их результаты трудно предсказать. Даже голкиперы в последнее время у них начали "плужить". К тому же, коллективы ставят на высокую интенсивность прессинга и единоборств – полтавчане и львовяне являются лидерами УПЛ по данным показателям.

При этом ворсклянам не хватает глубины состава, а руховцев сдерживает юность. Отсюда идут перепады в кондициях и совершенно непредсказуемые счета. Именно поэтому мы не советуем вам ставить на этот матч.

Черноморец – Колос

Теперь уже можно констатировать – Черноморец под конец года "поплыл". Одесситы потерпели четыре подряд поражения, причем каждое следующее было хуже предыдущего. Конечно, большое значение сыграли ранние удаления, полученные в поединках с Металлистом 1925 и СК Днепр-1, но с тем же Рухом и ЛНЗ сыграли без скандалов. И пропустили по три гола в родных стенах.

Особенно ужасным стал вынос от ЛНЗ, в котором "моряков" будто и не было на поле. И не следует списывать все на очередные привозы от Салюка. Вследствие этих неудач Черноморец опустился на десятое место в турнирной таблице, отстав от зоны Лиги конференций на шесть зачетных баллов. Разрыв не такой и страшный, но топ-5 замыкает Динамо, а там еще и Рух с Колосом – зацепиться за зону еврокубков весной в таких условиях будет сложно.

Но бороться надо. В феврале ситуация в УПЛ может быть совсем другой, чем сегодня, а значит надо побеждать (тем более, после четырех поражений подряд). Вот только соперник для выполнения этой задачи выпал максимально тяжелый – беспроигрышная серия Колоса длится уже девять туров, а за весь чемпионат ковалевцы пропустили всего 9 голов.

В топ-17 лигах Европы только шесть команд имеют меньший показатель пропущенных мячей. Правда, по ожидаемым показателям у подопечных Ярослава Вишняка 16 пропущенных, а это только шестая оборона УПЛ – здесь очень спасает Фесюн, который лидирует по отведенным xG. В общем, ковалевцам недозабили аж 7 ожидаемых голов.

Проблемой Колоса является атака – за 16 туров коллективов провел только 11 голов. За последние 12 "хлеборобы" только раз забили более одного раза, а 6 встреч завершились без забитых мячей. Но разве это проблемы? Ковалевцы давно превратили подобный футбол в свою "изюминку". Голов нет, а отставание от зоны еврокубков при этом составляет всего четыре очка – хотя никто не собирался за них бороться.

Кадровая ситуация

Травмированы: Цуриков, Ранжел (Колос)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Колос

Черноморец: Варакута – Путря, Салюк, Ермаков, Брагару – Авагимян, Шпорн, Кузык – Бадибанга, Иеде, Штогрин

Колос: Фесюн – Бурда, Бондаренко, Черноморец – Лучкевич, Богданов, Милько, Емец – Болбат, Безбородько, Мякушко

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Трудно предсказать итоговый результат, но трудно поверить в то, что голов будет больше двух. Такого Колос не позволяет. Интересно, что одной из трех команд, которой ковалевцы забили дважды в этом сезоне, был именно Черноморец – но повторение успеха не гарантируем. Просто следует быть готовым к тм 2,5.

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