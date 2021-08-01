Ворскла разобралась с Рухом в матче 2-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Подопечные Максимова имели преимущество в первой половине и закономерно вышли вперед на 42-й минуте. Степанюк и Кане разорвали оборону львовян, но удар малийца отразил Бандура. К счастью для Ворсклы, первым на добивание подбежал Скляр.

Ворскла одержала первую победу в сезоне, обыграв Рух – слабая компенсация за вылет из еврокубков

В середине второго тайма полтавчане закрепили преимущество. Игроки Руха до последнего не хотели просто вынети мяч и навлекли беду. Фатальную ошибку допустил голкипер Бандура, а Степанюк без проблем оформил окончательные 2: 0.