Ворскла – Рух– 5:2 – видео голов и обзор матча

Ворскла принимала Рух в первом туре чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Дебютный поединок в УПЛ для львовской команды был провален. Еще до перерыва хозяева отгрузили Руху 4 безответных мяча.

Рух подписал Федорчука

Во втором тайме Кулач добил соперника 5-м голом. Стоит отдать должное гостям, которые сумели до конца матча отквитать 2 мяча, но на распределение очков это не повлияло – разгромная победа Ворсклы.

Во втором туре Рух будет принимать действующего чемпиона Украины – Шахтер.

Рух потерпел сокрушительное поражение от Ворсклы в дебютном матче УПЛ