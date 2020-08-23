toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ПСЖ - БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВОРСКЛА - РУХ

Ворскла – Рух– 5:2 – видео голов и обзор матча

20:41 - Читати українською
Ворскла – Рух– 5:2 – видео голов и обзор матча
Ворскла – Рух / Фото ФК Ворскла

Ворскла принимала Рух в первом туре чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

10’ Давид Пуцлин
26’ Руслан Степанюк
43’ Игор Дуць
44’ Александр Скляр
49’ Владислав Кулач
 
Валерий Федорчук 63’
Богдан Бойчук 90+1’
10’ Давид Пуцлин
26’ Руслан Степанюк
43’ Игор Дуць
44’ Александр Скляр
49’ Владислав Кулач
63’ Валерий Федорчук
90+1’ Богдан Бойчук

Дебютный поединок в УПЛ для львовской команды был провален. Еще до перерыва хозяева отгрузили Руху 4 безответных мяча.

Рух подписал Федорчука

Во втором тайме Кулач добил соперника 5-м голом. Стоит отдать должное гостям, которые сумели до конца матча отквитать 2 мяча, но на распределение очков это не повлияло – разгромная победа Ворсклы.

Во втором туре Рух будет принимать действующего чемпиона Украины – Шахтер.

Рух потерпел сокрушительное поражение от Ворсклы в дебютном матче УПЛ

blog_ava
Барселона подыскала новую суперзвезду на случай прощания с Месси, – СМИ
16:30
5739
Теги
Видеоновости Рух Рух Ворскла - Рух Ворскла Ворскла
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
29
мин
ПСЖ
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?