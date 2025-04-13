В рамках 24-го тура УПЛ 2024/25 Ворскла принимает Полесье, Левый Берег сыграет с Колосом, а Заря – с Вересом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Полесье

Полтавчане после поражений от Кривбасса и Зари опустилась в зону переходных матчей. От зоны прямого вылета ворсклян отделяют всего три зачетных балла, однако в текущем туре можно и покинуть четверку аутсайдеров. Для этого сегодня может быть достаточно и ничьей, однако лучше бы "зелено-белым" уже победить.

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Вот только в соперниках оказалось Полесье, которому тоже нужны очки. Житомиряне замыкают топ-4, держась в зоне еврокубков, однако отрыв от пятого Кривбасса составляет всего три очка. При этом криворожане имеют аж две игры в запасе. При таком раскладе подопечные Имада Ашура должны думать только о победах.

"Волки" выглядят очевидными фаворитами, ведь Ворскла в 2025 году торжествовали только раз – над Рухом. В актив также можно занести ничью с Динамо и Карпатами. Все поединки, кроме киевского, прошли либо при минимальном количестве моментов, либо с невысокой их остротой – за шесть туров команда смогла забить всего три гола. Хотя и пропустили только пять.

То есть, подопечные Юрия Максимова как минимум готовы засушить игру. Между тем, у Полесья с атакой тоже не все супер – убедительно прибить удалось только Черноморец. Ингулец одолели минимально, с Оболонью случились "нули", Верес устроил разгром в УПЛ и держался до овертаймов в Кубке, а с Карпатами и ЛНЗ житомиряне начали обострять только после перерыва (одолели только черкасцев).

Словом, Полесье прямо сейчас не выглядит коллективом, способным спокойно добыть результат там, где ожидается. А значит в Полтаве будет интересно – если не по игре, то хотя бы в плане интриги.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кулач (Ворскла)

Дисквалифицированные: Скляр (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Полесье

Ворскла: Исенко – Крупский, Павлюк, Бацула, Пердута – Малыш, Скляр – Кане, Авдили, Салабай – Иеде

Полесье: Кудрик – Майсурадзе, Виалле, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Сарапий – Гуцуляк, Крушинский, Назаренко – Батиста

Прогноз "Футбол 24" – победа Полесья, тотал меньше 2,5

Ничья в Полтаве вообще не удивит, однако все же ожидаем на победу Полесья. Слишком уж слабо выглядели "зелено-белые" в предыдущих турах, а тут еще и Скляр на дисквалификацию нарвался. Большого количества голов ждать не приходится.

Левый Берег – Колос

Вот уже середина апреля, а Левый Берег продолжает держаться над четверкой аутсайдеров с отрывом в один зачетный балл. Новички УПЛ грамотно распределили силы, добившись побед над Черноморцем и Вересом до международной паузы – после нее календарь усложнился Александрией и Динамо. "Аисты" держались достойно, избежав разгромов, но оба поединка проиграли всухую.

В поединке с "бело-синими" Виталий Первак даже придержал в запасе форварда Сухоручко, ведь тот мог нарваться на дисквалификацию и не сыграть с Колосом. Поединок имеет огромное значение – именно ковалевцы держатся позади, в зоне переходных матчей, отставая на одно очко. В случае победы Левый Берег оторвется от аутсайдеров аж на четыре пункта, а поражение будет означать падение к ним.

Понять силу подопечных Руслана Костышина пока что трудно. На позапрошлой неделе они разгромили Зарю (пусть и в большинстве), но после этого команда проиграла Руху – почти без моментов, но со скандалом. Сейчас заметно только упрощение игры в обороне и большую заточенность на переходные фазы, но информации о реальной мощи Колоса пока мало. Хотя состав у "хлеборобов" очевидно мощнее.

Левый Берег же привык работать "от печки", качественно защищаясь и контратакуя с флангов. Низкий блок Виталия Первака особенно убедителен – Шахтер и Александрия создали мизерное количество моментов у ворот киевлян, да и Динамо некоторое время не впечатляло. В атаке же все скромнее (3 гола в 5-ти турах), но и календарь был тяжелым.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Левый Берег – Колос

Левый Берег: Механов – Соколов, Якимов, Семенов, Шаповал – Банада, Косовский – Синица, Приходько, Шастал – Сухоручко

Колос: Пахолюк – Козик, Бурда, Бондаренко, Цуриков – Демченко – Третьяков, Ориховский, Ррапай, Великан – Боливар

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Матч на три результата. Все будет решать рандом, но почему-то больше всего верится в ничью. Прежде всего из-за слабости атаки и закрытого рисунка игры команд. Как бы встреча не завершилась, тотал меньше 2,5 кажется гарантированным. Возможно, голов сегодня вообще не забьют.

Заря – Верес

Луганчане демонстрировали едва ли не самый яркий футбол в начале года. Заря победила Рух, выдала эффектную победу над Оболонью и удержали 2:2 с Динамо – и Александрия одолела их только благодаря официально признанной ошибке арбитра. Команда до сих пор сохраняет шансы на еврокубки, держась в шести очках от топ-4 при двух матчах в запасе.

Тем более неожиданным стал разгром в Ковалевке. Так, подопечные Младена Бартуловича остались в меньшинстве на 38-й минуте, однако Колос прибивал "черно-белых" и в равных составах. Команда смогла реабилитироваться через неделю, вырвав победу над Ворсклой в компенсированное время – но цена оказалась высокой. Из-за перебора карточек Заря потеряла основных центрбеков (Джордана и Башича), причем заменить их практически некем.

А еще у луганчан есть вопросы по готовности Яцыка, да и центрбек Эскинья может сегодня не сыграть (тогда вообще трудно представить, кто выйдет на позиции ЦЗ). Кадровые потери колоссальные – и это перед поединком с крепким Вересом. В течение последних трех туров ровенчане разгромили Полесье и выглядели едва ли не лучше Шахтера в течение часа, а в Кубке они дотянули до овертаймов в Житомире.

Можно также вспомнить разгром Кривбасса в феврале. Так, была еще и ничья с Ингульцом, а перед международной паузой случилось поражение от Левого Берега – они подсветили определенные проблемы с раскрытием низких блоков, хотя нельзя обвинить тренерских штаб в отсутствии идей. Игровые механизмы для взлома крепкой обороны заметны и они работают, но команде не хватает кадровой глубины, а где-то и банального везения.

"Народный клуб" очень силен в игре против мяча и выглядит одним из лучших в чемпионате в переходных фазах. Кроме того, хорошо насыщаются зоны завершения. Форвард Гайдучик – одна из самых интересных фальшивых девяток в текущем сезоне. Если бы ему чуточку повезло, Верес бы дожал Ингулец. Словом, Заре сегодня будет очень сложно.

Кадровая ситуация

Травмированы: Вакула, Белоцерковец, Эскинья, Яцык (все под вопросом) – Гакман, Шарай

Дисквалифицированы: Башич, Джордан (Заря)

Ориентировочные составы на матч Заря – Верес

Заря: Сапутин – Тронтель, Эскинья, Дрышлюк, Жуниньо – Попара – Слесар, Мичин, Яцык, Горбач – Будковский

Верес: Кожухарь – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Луан, Кучеров, Харатин, Дахновский – Гайдучик, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – победа Вереса, тотал больше 2,5

Обе команды сильнее всего выглядят на пространстве. Сегодня его должно быть достаточно. При этом можно надеяться на высокую результативность – состав и организация игры способствуют тотал больше 2,5, а еще больше этому способствует дыра в центре обороны Зари.

Рискнем поставить на победу Вереса, ведь подопечные Олега Шандрука еще и здорово контрят чужие контрвыпады на стадии зарождения.

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