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Ворскла – Олимпик: защитник гостей Снурницин забил курьезный автогол

28 октября 23:36 7 Читати українською
Ворскла – Олимпик: защитник гостей Снурницин забил курьезный автогол
Игорь Снурницин / ФК Олимпик

Молодой защитник Олимпика Игорь Снурницин забил мяч в свои ворота в матче 13 тура УПЛ против Ворсклы.

Ворскла принимала Олимпик в матче 13 тура чемпионата Украины. Матч закончился победой хозяев со счетом 2:1. Полтавчанам одержать положительный результат помог защитник Олимпика Игорь Снурницин.

Ворскла в меньшинстве одержала волевую победу над Олимпиком

18-летний защитник после прострела от игрока Ворсклы вколотил игровую шар в верхний угол собственных ворот. При этом, в непосредственной близости с игроком никого не было.

Ворскла – Олимпик – 2:1 – видео голов и обзор матча

Таким образом, Ворскла набрала 21 очко, оставшись на четвертом месте в турнирной таблице. Олимпик опустился на девятое, имея в активе лишь пятнадцать очков.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Украина13 тур

Ворскла - Олимпик: Воскресенье 28 октября 2018

Ворскла
Матч окончен
2 : 1
Олимпик
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