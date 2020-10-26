"Все смотрели поединок с Реалом, и действия дончан были на поверхности. Но одно дело -– игра в Лиге чемпионов с королевским клубом, а совсем другое – игра с нами в рамках чемпионата. Мы даже говорили, что Ворскла – это не Реал.

Шахтер – Ворскла – 1:1 – видео голов и обзор матча

Разбирали соперника, как обычно. Ничего нового в его игре для нас не было. Мы знаем, кто такой Шахтер и что он собой представляет, как команда. Как я уже сказал: как-то особенно "горняков" не разбирали, а готовились к встрече с ними, как к очередному матчу. Что касается перерыва поединка, то особых корректив в раздевалке не было. Ведь мы неплохо выглядели – как в первом тайме, так и во втором. Все понимали, что Шахтер будет владеть инициативой, и этот факт учитывался.

Когда забиваешь мячи и помогаешь команде, то это всегда придает уверенности. Но к сожалению, еще в двух эпизодах я не смог реализовать стопроцентные моменты. Но как бы там ни было, а результат 1:1 нас вполне устроил, и мы ему рады. После игры смотрел те моменты. В первом моменте, когда мне не удалось забить, будто все правильно делал, но... Во втором из них немного растерялся", – поделился Кулач в интервью UA-Футбол.

Напомним, Ворскла расписала ничью с Шахтером (1:1) в матче 7-го тура УПЛ, а единственный гол полтавчан в активе Кулача.

Шахтер – Ворскла: очередная потеря "горняков" перед ЛЧ, провал чемпионов мира, Кулач-транжира, Полтава все еще вторая