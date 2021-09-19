Ворскла принимала Минай в рамках 8-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор игры на Футбол 24.

Ворскла не встретила достойного сопротивления со стороны Миная и уверенно переиграла подопечных Василия Кобина.

Ворскла уверенно разобралась с Минаем и приблизилась к зоне еврокубков

Ибрахим Кане открыл счет во встрече, легионер полтавчан мощным выстрелом прошил голкипера закарпатцев. После перерыва капитан полтавчан Владимир Чеснаков не без помощи рикошета удвоил преимущество хозяев и зафиксировал финальный счет.

Благодаря победе Ворскла поднялась на 5-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, Минай – 12-й.

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