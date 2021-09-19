Ворскла – Минай – 2:0 – видео голов и обзор матча
19:42 - Читати українською
Ворскла принимала Минай в рамках 8-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор игры на Футбол 24.
Ворскла не встретила достойного сопротивления со стороны Миная и уверенно переиграла подопечных Василия Кобина.
Ворскла уверенно разобралась с Минаем и приблизилась к зоне еврокубков
Ибрахим Кане открыл счет во встрече, легионер полтавчан мощным выстрелом прошил голкипера закарпатцев. После перерыва капитан полтавчан Владимир Чеснаков не без помощи рикошета удвоил преимущество хозяев и зафиксировал финальный счет.
Благодаря победе Ворскла поднялась на 5-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, Минай – 12-й.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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