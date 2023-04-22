Ворскла в рамках 22-го тура УПЛ принимает Металлист, а Верес встретится с Минаем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Металлист

Полтавчане ужасно стартовали во втором круге УПЛ, не одержав ни одной победы в первых четырех турах – причем только в одном матче "зелено-белые" пропустили меньше двух голов. Как следствие, Ворскла оказалась недалеко от зоны вылета. И вот только после этого коллектив ожил.

Виктор Скрипник отказался от бразильских новичков и перевел Кравца в центр обороны, что сразу же вылилось в две сухих победы. Жертвами ворсклян стали Ингулец и Черноморец. Победа над петровцами оказалась максимально уверенной, а вот в Одессе команда выиграла "нулевой" матч – героем стал Сефери, который забил на последних минутах.

Можно ли говорить о полном оздоровлении полтавчан? Вряд ли. Тем не менее, подопечные Виктора Скрипника поднялись на восьмую строчку, оторвавшись от зоны вылета на 7 зачетных баллов. Что наиболее важно, они доказали готовность побеждать аутсайдеров и играть на равных с равными – а это очень круто, учитывая старт весной.

Посмотрим, как коллектив проявит себя на фоне Металлиста. Харьковчане в текущем сезоне поражают своей живучестью. После оттока легионеров они достойно провели первую половину первого круга УПЛ – Прядун даже был главным бомбардиром чемпионата. Весной же часть лидеров перешла в СК Днепр-1, а в СМИ прозвучали инсайды о долгах по зарплате – и все равно "желто-синие" не расклеились!

После двух поражений на старте второго круга Металлист отобрал очки у Александрии и Колоса, затем целый час держал "нули" с Шахтером, а дальше выдал нечто фантастическое – 5:5 с Вересом! Причем пятый гол харьковчане начали с точной передачи Рабоной в штрафную! Существует стойкое ощущение, что это была первая рабона в УПЛ за все 32 года.

Все это делает Металлист очень опасным соперником, способным болезненно наказать за расконцентрацию. Тем не менее, турнирная ситуация остается сложной – команда Перицы Огненовича держится в зоне переходных матчей, а от зоны прямого вылета спасают только дополнительные показатели. Именно поэтому сегодня надо цепляться за очки, а лучше – вообще за победу.

Кадровая ситуация

Травмированы: Юрченко (Ворскла)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Металлист

Ворскла: Исенко – Пердута, Чеснаков, Кравец, Бацула – Челядин, Павлюк – Олейник, Скляр, Сефери – Степанюк

Металлист: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Коррал – Ралюченко, Чайковский – Бойчук, Наумец, Картушов – Прядун

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Трудно делать прогнозы на матчи Металлиста, учитывая его непредсказуемость. Если же опираться на логику, то фаворитом следует признать Ворсклу. Полтавчане научились бить аутсайдеров и даже равных себе – и хотя выборка матчей небольшая, следует вспомнить о сильной статистике "зелено-белых" в позиционной атаке.

Не хватало только реализации и отсутствия ошибок сзади, но последние два тура позволяют сделать осторожное предположение – в этих аспектах стало лучше. Металлист же, при всех достоинствах, имеет одну из худших оборон и не может победить с 15 октября. Именно поэтому мы ставим на победу Ворсклы.

Верес – Минай

Верес уже откровенно жаль. Неделю назад ровенчане забили аж 5 голов в ворота Металлиста, причем это не были случайные точные удары – команда создала моментов на 3,38 xG (это очень много. Впрочем, даже этого не хватило для победы. Похоже, пора вызывать экстрасенсов, или идти к гадалке снимать порчу. Хотя лучше делать, как завещал Кополовец – перед каждой игрой ходить в церковь.

Падение Вереса выглядит аномальным. По ожидаемым очкам "народный клуб" до сих пор держится в топ-5 УПЛ, но в реальности коллектив не выиграл ни одного из 10-ти последних поединков! Причем семь из них подопечные Юрия Вирта проиграли. В общем, за 13 предыдущих туров ривненчане победили только раз – как следствие, они опустились в зону переходных матчей.

А сегодня соперник сложный. Минай неделю назад покинул зону вылета, одолев крепкий Кривбасс – да и вообще футбол закарпатцев вызывает уважение. "Лисы" по статистике являются одной из лучших контратакующих команд в УПЛ, а по успешности прессинга и единоборств они выходят в топ-5. Даже Динамо под давлением подопечных Владимира Шарана выбивало мячи по аутам.

Минай мог запрыгнуть значительно выше по таблице, однако коллектив страдал от арбитров, вирусов и глупых привозов. Ключевой же проблемой являются ресурсы – закарпатцам при своей интенсивности банально не хватает сил на матч, а с отдельными соперниками команда упирается в нехватку класса. Именно отсюда идут нелогичные ошибки в обороне и слабая реализация (недозабили 5 ожидаемых голов).

Было бы интересно взглянуть на развитие проекта Владимира Шарана, но для этого надо сохранить прописку в элите. А значит в Ровно необходимо цепляться за очки.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Гагун (Верес)

Ориентировочные составы на матч Верес – Минай

Верес: Когут – Балан, Вовченко, Курко, Пасич – Клец, Лебеденко – Близниченко, С. Шарай, Дахновский – Гайдучик

Минай: Бандура – Немчанинов, Кравчук, Горин – Гончар, Витенчук, Шишка, Булеза – Твердохлеб, Вишневский, Гечев

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Ну и как делать прогноз на такие матчи? Каждый раз кажется, что Верес сегодня точно победит – причем такие оценки делаются на основе статистики. А ровенчане не могут этого сделать, даже забив пять голов. Минай, в свою очередь, способен каждый свой поединок испортить дикой результативной ошибкой у своих ворот (или ужасной реализацией).

В этом матче невозможно спрогнозировать конкретный результат. Тем не менее, существует стойкое ощущение, что больше двух голов в данной встрече не забьют. Четыре из шести поединков Миная весной завершились с тоталом меньше 2,5 – поставим именно на такой итог.