Ворскла – Мариуполь – 1:2 – видео голов и обзор матча

Мариуполь в рамках поединка 31-го тура УПЛ одержал победу над Ворсклой. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Ворскла отправила основной состав в отпуск, поэтому против команды Александра Бабича вышел молодежный состав. Однако именно полтавчане забили первыми, а затем азовцы еще и остались в меньшенстве. Однако, игрокам Мариуполя хватило опыта, чтобы одержать победу.

Мариуполь одержал волевую победу над молодежным составом Ворсклы – азовцы официально вышли в плей-офф УПЛ

Таким образом, Мариуполь набрал 36 очков, забронировав за собой восьмое место и участие в плей-офф за еврокубки (в полуфинале сыграет против Александрии). Ворскла, имея 28 зачетных баллов в активе, опустилась на десятую строчку в турнирной таблице.