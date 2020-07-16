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Ворскла – Мариуполь – 1:2 – видео голов и обзор матча

20:31 - Читати українською
Ворскла – Мариуполь – 1:2 – видео голов и обзор матча
Ворскла – Мариуполь – 1:2 – видео голов и обзор матча

Мариуполь в рамках поединка 31-го тура УПЛ одержал победу над Ворсклой. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

46’ Евгений Павлюк
90’ Артем Челядин
 
Даниил Игнатенко 51’
Вячеслав Чурко 56’
Игорь Кирюханцев 85’
46’ Евгений Павлюк
51’ Даниил Игнатенко
56’ Вячеслав Чурко
85’ Игорь Кирюханцев
90’ Артем Челядин

Ворскла отправила основной состав в отпуск, поэтому против команды Александра Бабича вышел молодежный состав. Однако именно полтавчане забили первыми, а затем азовцы еще и остались в меньшенстве. Однако, игрокам Мариуполя хватило опыта, чтобы одержать победу.

Мариуполь одержал волевую победу над молодежным составом Ворсклы – азовцы официально вышли в плей-офф УПЛ

Таким образом, Мариуполь набрал 36 очков, забронировав за собой восьмое место и участие в плей-офф за еврокубки (в полуфинале сыграет против Александрии). Ворскла, имея 28 зачетных баллов в активе, опустилась на десятую строчку в турнирной таблице.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Ворскла - Мариуполь Ворскла Ворскла Видеоновости
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