Ворскла ужасно стартовала в новом сезоне, расписав две подряд ничьи со счетом 2:2 и вылетев из еврокубков вследствие поражения КуПСу (2:3). На фоне таких неудач команду даже покинул ассистент Юрия Максимова – за инсайдами в разных СМИ, причиной стала ссора тренеров. При этом горожанам перестало везти так, как в предыдущих сезонах, когда "зелено-белые" аномально перебивали все ожидаемые показатели. Казалось, что в третьем сезоне магия Юрия Вильевича исчезла, а к его команде все подстроились.

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Впрочем, в предыдущем туре ворскляне добились победы, уверенно переиграв львовский Рух (2:0). Львовяне нанесли всего два удара по воротам Ризныка – впрочем, они неубедительно выглядели и в матче против Металлиста 1925, поэтому далекоидущие выводы из победы делать рано. Пока только очевидно, что у "зелено-белых" все очень хорошо с реализацией, ведь в каждом поединке команда забивает минимум два гола, однако стала ли Ворскла стабильной? Это должна показать встреча со Львовом.

"Горожане" сейчас выглядят очень крепким орешком. Рывок на восьмую строчку в предыдущем сезоне не был случайным – подопечные Анатолия Бессмертного в начале нового чемпионата расписали ничью с Мариуполем и держали "нули" с Шахтером до 70-х минут, даже вылетая один в один с Трубиным. Команда демонстрирует хороший уровень футбола, хотя страдает от определенного дисбаланса в сторону фланговых контратак через Эрнеста.

Впрочем, пора львовянам ставить более серьезные задачи. Демонстрировать неплохую игру и отбирать очки мало – необходимо еще и побеждать, иначе зона вылета не заставит себя долго ждать. Конечно, сегодня соперник у Львова серьезный, но в прошлом сезоне "горожане" довольно заслуженно переиграли Ворсклу, а потом еще и Десну, Александрию и Шахтер. "Горожане" – очень опасный оппонент для середняков.

Кадровая ситуация

Травмированные: Романчук (Львов; под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Не сыграют по другим причинам: Сабино (Львов; ищет новый клуб)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Львов

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу – Скляр, Пуцлин, Челядин, Кане – Тилль – Степанюк

Львов: Костик – Зозуля, Михоби, Махмутович, Якимец – Брикнер, Чирьяк – Ременяк, Тавареш, Эрнест – Ренан

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Ворскла считается фаворитом поединка. Всё же, команда принимала участие в еврокубах и играет дома уже четвертый матч подряд, а последняя встреча против Львова в Полтаве завершилась победой хозяев. Кроме того, уверенности добавляет победа над Рухом и высокая результативность подопечных Юрия Максимова – впрочем, "горожане" забивали в ворота "зелено-белых" в шести играх подряд, получив 2 ничьи и 2 победы.

Ворскле очень тяжело играть против Львова. С приходом Анатолия Бессмертного этот коллектив стал настоящей грозой середняков – и на старте сезона команда также выглядит уверенно. Именно поэтому есть смысл поставить на результативную ничью.

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