Ворскла – Львов: анонс матча УПЛ

В рамках 24-го тура чемпионата Украины Ворскла принимает Львов. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

В отличие от других клубов, из лагерей Ворсклы и Львова в последние дни шло много жалоб на физические кондиции. Юрий Максимов заявил, что готовил команду на 6 июня, но балканцы приехали позже других, а мусульманские футболисты – Папу, Кане и Якубу – из-за Рамадана даже падали от усталости на тренировках или пропускали их. Единственный спарринг против Александрии ворскляне проиграли (2:4), Луизао травмирован, у половины основы через полтора месяца завершатся контракты – и пока известно только о переподписании Чеснакова и Баенко. Впрочем, такими проблемами украинские клубы не испугать.

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Львов также готовился на более поздние даты, но Егише Меликян особо не переживал из-за раннего рестарта – по его мнению, подготовить команду лучше, чем на 50% физической готовности, за две недели невозможно. Хавбек Алваро после первых дней тренировок жаловался на тяжесть в ногах, хотя Борзенко считает, что к матчу с Ворсклой команда подойдёт более-менее готовой – возможно, из-за обилия беговой работы, которую дал Меликян. Что касается спаррингов, то известно лишь о перестрелке с Минаем (3:2) с тремя голами бразильцев – после неё в лазарет попали Сабино (мышцы паха), Бусько (кресты) и Недоля.

В турнирном плане поединок интересен, ведь у Ворсклы и Львова равенство по очкам (21). До Мариуполя им не хватает всего двух зачётных баллов – и именно азовцы сейчас занимают восьмую строчку в таблице, дающую право на плей-офф за еврокубки. Да и Олимпик со своими 19 очками поджимает снизу.

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Кадровая ситуация

Травмированные: Луизао, Щербак – Бусько, Недоля

Дисквалифицированы: Сабино (Львов)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Львов

Ворскла: Ризнык – Пердута, Баенко, Чеснаков, Якубу – Скляр, Габелок – Васин, Кулач, Ребенок – Степанюк

Львов: Сарнавский – Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу – Прыймак, Гончар – Татарков, Яковелли, Альваро – Ренан

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

В чемпионате, где есть Карпаты, Ворскла и Львов умудрились стать худшими по количеству забитых голов. После карантина возможны два варианта – либо из-за несыгранности обороны будет куча пропущенных мячей, либо команды ещё сильнее закроются, запоров при этом немногочисленные моменты. До карантина они играли именно так, хотя летом в очном матче раскатали весёлые 3:2 (победа Ворсклы), а осенью – 2:0 в пользу Львова. В целом, эти коллективы равны и проблемны, а в таких случаях очень вероятной кажется ничья.

При Юрии Максимове Ворскла дома не проигрывала даже Шахтеру, поэтому в матче против равного Львова вполне вероятной кажется результативная ничья. Для победы друг над другом команды кажутся сыроватыми.

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