Ворскла – Львов, Александрия – Олимпик: анонс матчей УПЛ

В рамках 3-го тура УПЛ Ворскла принимает Львов, а Александрия встретится с Олимпиком. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Львов

10 августа, 19:30, Полтава, стадион им А. Бутовского. Прямая трансляция на "Футбол 24".

Арбитр: Сергей Бойко (Иванков)

Ворскла в стартовых двух турах УПЛ набрала ноль очков и забила ноль голов. "Типичная Полтава" – подумают те, кто особо не следит за футболом подопечных Виталия Косовского, однако на самом деле Полтава уже далеко не типична. "Зелёно-белые" сейчас хоть и не демонстрируют тики-таку, однако точно пытаются играть быстро и агрессивно (пусть и через один левый фланг).

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Во многом, ворсклянам не повезло в обоих матчах: Заря победила, нанеся один удар в створ и получив в ответ четыре, а Десна использовала два из трёх своих моментов – причем последний черниговцам откровенно подарили, а гости попадали в каркас ворот. В общем, Ворскла выглядит играющей командой (по крайней мере, она демонстрирует желание), поэтому Львову точно не будет легко. Тем более, что "горожанам" матчи против неё не даются.

Статистика противостояния

Всего: 4 матча, 2 победы Ворсклы, 2 ничьи, 0 побед Львова, разница мячей 3-0.

В Премьер-лиге: 4 матча (+2, =2, -0, 3-0)

Подопечные Богдана Блавацкого начали чемпионат волевой победой в Чернигове, однако в прошлом туре они потерпели разгромное поражение от Динамо (0:3). Футбол львовян сыпался с первых минут, а после травмы Мартана вообще развалился – как следствие, киевляне забили два гола в эндшпиле первого тайма и добавили ещё один после перерыва. Сильно критиковать за такое поражение нет смысла, ведь тягаться с грандами летом середнячкам крайне трудно. Тем более, что все команды класса Львова вошли в новый сезон неубедительно.

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Впрочем, теперь нужно набирать очки, чтобы не отпускать соперников в отрыв. Пока "горожане" держатся в первой шестёрке, но руководству нужны еврокубки. Матч против Ворсклы станет прекрасной проверкой истинных возможностей Львова. Травмированных и дисквалифицированных в составе обоих коллективов нет, поэтому нас ожидает довольно интересный поединок.

Лучшие бомбардиры противостояния в Премьер-лиге

Ворскла: Николас Карека, Павел Ребенок, Наджееб Якубу – по одному.

Львов: нет.

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Львов

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане – Петрович, Скляр – Васин, Габелок, Артур – Коломоец

Львов: Сарнавский – Адамюк, Братков, Борзенко, Квасный – Сабино, Приймак – Пернамбуко, Дуарте, Альваро – Ренан

"Изюминки"

– Ворсклы ещё ни разу в УПЛ не пропускала голов от Львова.

– Львов в Чемпионатах с 9 декабря 2018 года играет вничью на полях соперников в течение рекордных для клуба 9-ти игр: 5 побед и 4 поражения.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

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Ворскле пора забивать – в предыдущих матчах к этому явно шло. Впрочем, на старте сезона Львов произвёл впечатление более сбитого и играющего коллектива, который ещё и имеет характер. Матч будет непростым и ничья вполне вероятна, однако красивая победа "горожан" в Чернигове ещё не вылетела из памяти. Львов должен побеждать.

Александрия – Олимпик

10 августа, 19:30, Александрия, КСК Ника. Прямая трансляция на "Футбол 24".

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Забавно, что после Классического дерби ккраинским фанатам предлагают насладиться матчем прямолинейной Александрии против полуразобранного Олимпика. Вероятно, это сделано для того, чтобы люди не привыкали к хорошему. Впрочем, далеко не факт, что этот поединок будет хуже.

Статистика противостояния

Всего: 17 матчей, 6 побед Александрии, 7 ничьих, 4 победы Олимпика, разница мячей 19-14.

В Премьер-лиге: 12 матчей (+4, =5, -3, 10-8)

У Александрии мотивация к победе просто безумная, ведь в предыдущих двух турах "желто-чёрные" потерпели поражения. За проигрыш Шахтеру подопечным Шарана стыдно точно не должно быть, но в Мариуполе его команда опростоволосилась – это нужно признать, несмотря на все претензии к арбитру Юрию Можаровскому. Да, он поставил сомнительный пенальти в ворота Панькива и не засчитал гол, но у азовцев было раза в три больше моментов. Такой неубедительный футбол бронзовый призёр УПЛ себе не может позволить, поэтому сегодня нужно реабилитироваться.

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Олимпику также нужно просыпаться. Конечно, вокруг клуба летают тёмные тучи, но команда даже после ухода ряда прошлогодних лидеров выглядит зубасто – да и футбол у неё не катастрофический. Тот же СК Днепр-1 откровенно отдал второй тайм домашнего поединка против дончан, однако те не смогли реализовать свое преимущество; в матче с Колосом же подопечные Жулио Сезара нанесли втрое больше ударов, однако проиграли после трёх выстрелов в створ – один из них был штрафным, а второй прошёл с пенальти. Обидно.

Лучшие бомбардиры противостояния в Премьер-лиге



Александрия: Василий Грицук – 2, Андрей Запорожан, Артем Чорний, Виталий Пономарь, Артем Полярус, Тимур Стецков, Дмитрий Шастал, Евгений Банада, Кирилл Ковалец – по одному.



Олимпик: Гегам Кадимян, Иван Матяж, Дмитрий Немчанинов, Владислав Хомутов, Иван Брикнер, Виталий Кольцов, Сергей Политыло, Матар Диейе – по одному.

Олимпик не столь слаб, чтобы просто так проигрывать тур за туром всухую. Тем более, нельзя уступать в третьем туре подряд, потому что ещё через один дончан ожидают поединки против грандов. В прошлом сезоне таким образом Львов создал себе проигрышную серию, после которой случилось моментальное падение в психологическую яму. Допускать этого Олимпик не имеет права в любом состоянии, иначе зачем был весь тот неистовый митинг перед зданием ФФУ?

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Пеньков, Абубакар (Олимпик)

Травмированные: Грицук (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Олимпик

Александрия: Панькив – Пашаев, Бабогло, Бухал, Мирошниченко – Гречишкин, Банада – Лучкевич, Ковалец, Третьяков – Ситало

Олимпик: Крынский – Ксёнз, Гришко, Цымбалюк, Вантух – Завийский, Политыло – Е. Пасич, Тейшейра, Фабиньо – Матар

"Изюминки" матча:

– Александрия удерживает клубную рекордную пропускную домашнюю серию в чемпионатах, которая началась 15 сентября 2018 и длится 14 игр – 21 мяч.

– С 22 сентября 2018 донецкий клуб пропускает выездные гола в чемпионатах в течение рекордных для клуба 13-ти игр – 21 мяч.

– Донецкий клуб может забить 150-й гол в УПЛ (ещё 1 мяч).

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Олимпику пора бы уже забить – команда в атаке совсем не безнадёжна. Впрочем, тягаться со злой Александрией подопечным Жулио Сезара пока будет слишком тяжко. Вероятно, подопечные Владимира Шарана добудут убедительную победу.

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