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Ворскла – Львов – 1:1 – видео голов и обзор матча

19:06 30 Читати українською
Ворскла – Львов – 1:1 – видео голов и обзор матча
Ворскла – Львов / Фото ФК Ворскла

Ворскла принимала Львов в рамках 24-го тура чемпионата Украины. Смотрите видеообзор поединка на Футбол 24.

13’ Ибрахим Кане
 
Шина 90+4’
13’ Ибрахим Кане
90+4’ Шина

Ворскла на правах хозяина встречи сразу завладела инициативой и уже на 13-й минуте праздновала взятия ворот, точным ударом отметился легионер Ибрахим Кане.

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Львов выровнял баланс игры, но меткость подводила команду Меликяна. Когда казалось, что три очка уже в кармане полтавчан, арбитр разглядел игру рукой у футболиста хозяев и назначил пенальти. 11-метровый реализовал Шина.

Турнирное положение у соперников не изменилось, Львов сохранил 9-ю строчку, Ворскла – 10-я.

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