Юрий Максимов дождался международной паузы, чтобы подробнее оценить состояние своей команды и попытаться улучшить ситуацию. Удалось ли это сделать за две недели? Официальный сайт Ворсклы детальной информации не дал – известно только, что тренер желает набрать определенный запас по очкам до зимы. Илья Крупский этих слов не слышал, ведь провел два матча за молодежную сборную.

С набором очков ситуация начала идти вверх еще до международной паузы. В матче с Колосом команда прервала 10-матчевую безвыигрышную серию, одержав первую с 16 августа победу. С того времени "зелено-белые" лишь раз забивали два гола. Интересно, как дела пойдут сейчас, после долгожданной остановки в УПЛ.

ЛНЗ – соперник очень серьезный как по кадровому потенциалу, так и по позиции в турнирной таблице. Черкасчане держатся всего в трех баллах от топ-5, однако при этом команда чередует победы с поражениями. Подопечные Андреса Карраско легко разбили Ингулец (2:0), затем так же легко сгорели Кривбассу (1:3), чтобы одолеть Колос (2:1) и проиграть Оболони (0:1). А еще был вылет из Кубка после противостояния с Викторией.

Менеджмент клуба уверяет, что доверие к тренеру железное. Вера в улучшение ситуации основывается не на пустом месте – сейчас ЛНЗ может выставить максимально боевой состав с тройкой нападающих, а международную паузу тренер использовал для подтягивания физических кондиций футболистов. Словом, Ворскла будет непросто.

Кадровая ситуация

Травмированные: Павлюк – Ассинор

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Ворскла – ЛНЗ

Ворскла: Исенко – Крупский, Хрипчук, Гучек, Пердута – Кане, Скляр, Челядин, Корниенко – Иеде, Ковталюк

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Дайко, Пасич – Яшари, Ноникашвили, Тилль – Бессала, Момо, Соареш

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Трудно делать прогноз на этот матч, учитывая неопределенность с текущей формой Ворсклы. Да и вообще результаты обеих команд в последнее время выглядели слишком рандомно. Даже по количеству голов есть вопросы, ведь больше двух полтавчане почти не забивают, а в ЛНЗ с результативностью вседуже нестабильно.

Именно поэтому мы остановимся на тотал меньше 2,5. Все остальное решат случайные обстоятельства.

Шахтер – Ингулец: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ