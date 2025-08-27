Ворскла – Ланчхути: стартовые составы и бесплатная трансляция матча квалификации женской Лиги чемпионов
Полтавская Ворскла встретится с грузинским Ланчхути в матче 2-го квалификационного раунда женской Лиги чемпионов.
Матч Ворскла – Ланчхути начнется в 12:00 по киевскому времени. Раунд будет состоять из одного матча, а победитель выйдет в следующий этап, где сыграет с победителем пары Гинтра (Литва) – Фарул Константа (Румыния).
Стартовый состав Ворсклы: Самсон – Левицкая, Китаева, Радионова, Калинина, Корсун, Шайнюк, Осипян, Кравчук, Савка, Воронина.
Стартовый состав Ланчхути: Габуния – Камарго Исаза, Сулашвили, Цикаридзе, Матвеева, Теллес Ортис, Мурильо, Рассел, Цулая, Смит Павелл, Чхартишвили.
Стоит напомнить, что команды уже встречались в квалификации сезона 2022/23 – тогда полтавчанки разбили соперниц со счетом 5:0.
