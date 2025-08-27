Матч Ворскла – Ланчхути начнется в 12:00 по киевскому времени. Раунд будет состоять из одного матча, а победитель выйдет в следующий этап, где сыграет с победителем пары Гинтра (Литва) – Фарул Константа (Румыния).

Футболистка Шахтера забила невероятный гол в стиле Виллиана – видео победного шедевра

Стартовый состав Ворсклы: Самсон – Левицкая, Китаева, Радионова, Калинина, Корсун, Шайнюк, Осипян, Кравчук, Савка, Воронина.

Стартовый состав Ланчхути: Габуния – Камарго Исаза, Сулашвили, Цикаридзе, Матвеева, Теллес Ортис, Мурильо, Рассел, Цулая, Смит Павелл, Чхартишвили.

Стоит напомнить, что команды уже встречались в квалификации сезона 2022/23 – тогда полтавчанки разбили соперниц со счетом 5:0.

Лига чемпионов: Пафос после Динамо шедевром выбросил и Црвену Звезду, Буде-Глимт не допустил чудо Штурма