"Поединок выдался тяжелым, но результат удалось добыть хороший. К сожалению, очевидные кадровые проблемы полтавчан, которым непросто было сформировать состав под Лигу конференций. Оборона Ворсклы? Да, четыре мяча пропустить в двух матчах – многовато. Однако, у полтавчан эта проблема с прошлого сезона. Некоторые защитники Ворсклы всегда проваливаются. Максимову надо с ними жестче разговаривать или лучше их менять.

Ворскла – КуПС: анонс ответного матча Лиги конференций

Нужно смотреть на личностные качества этих игроков обороны. Эти ребята могут позволить себе махнуть мимо мяча в самые ответственные моменты важнейших матчей... На таком уровне нельзя так откровенно ошибаться. Поэтому Юрию Максимову перед встречей с КуПС придется лично разговаривать с каждым защитником.

Полтавчанам все равно нужно забивать, необходимо выигрывать этот матч. Ворскле необходимо продемонстрировать футбол, который она навязала финнам в первом тайме и в начале второй половины выездного поединка. Подопечным Максимова нужно забить и играть подальше от своей штрафной, то есть, сделать выводы после двух первых матчей сезона – против КуПС и СК Днепр-1. Понятно, что за короткий период, всего одну неделю, сложно что-то качественно изменить, но важно попытаться это сделать.

Мне кажется, что Ворскла начинает постепенно отходить от потрясений на старте, и я очень надеюсь на домашней успех полтавчан. Счет 1:0 в пользу команды Юрия Максимова вполне реален", – приводит слова Саленко Команда№1.

Напомним, первый поединок завершился результативной ничьей (2:2). Ответный матч между Ворсклой и КуПС состоится уже сегодня, 29 июля, начало в 19:00.

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